‌Beauté‌ ‌quels‌ ‌sont‌ ‌les‌ ‌bienfaits‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌vaseline‌ ‌que‌ ‌vous‌ ‌devez‌ ‌connaître‌ !

Vous pouvez utiliser la vaseline de différentes manières et à des buts différents. Nous vous expliquons dans cet article toutes les choses que vous pouvez faire avec la vaseline. Car ce produit, également connu sous le nom de « reine des glissements », offre de nombreuses surprises. Grâce à ses propriétés super-lubrifiantes et hydratantes, il est utilisé dans de nombreux domaines.

Pour la peau

Prévient les ampoules sur la plante des pieds. Protège les tatouages fraîchement cicatrisés. Apaise l’acné après le rasage. Soulage les pieds fatigués et douloureux. Soigne les sourcils. Utiliser après le rasage pour adoucir et rendre la peau soyeuse. Appliquer sur un vernis à ongles défraîchi pour lui redonner de l’éclat. Agit comme une barrière étanche pour les plaies. Appliquez une petite quantité de vaseline sur les parties sèches du corps (genoux, coudes, etc.) avant de bronzer pour assurer un bronzage uniforme. La vaseline peut être utilisée sans danger sur les mains et les pieds des nouveau-nés et aide à restaurer la peau gercée. Utilisez-la pour apaiser la peau irritée. Aide à guérir les piercings dans la peau (oreilles, ventre, etc.)

Pour les cheveux

Il est appliqué sur les oreilles, le front et le cou avant de teindre les cheveux pour éviter de tacher la peau. Appliquer la vaseline sur les cheveux comme un masque capillaire. Appliquer la Vaseline sur les cheveux pour un effet ondulé

Pour le maquillage

La vaseline peut être appliquée sur les dents pour éviter que les lèvres ne collent et pour augmenter la force de morsure. Elle peut être appliquée sur les dents pour empêcher le rouge à lèvres de les tacher. Mélanger de la vaseline et du rouge à lèvres pour obtenir un fard à joues longue durée. Permettre aux appareils dentaires récalcitrants de se déplacer en douceur sur les doigts. Appliquez de la vaseline sur les lèvres et laissez agir quelques minutes.

Appliquez une petite quantité sur les joues pour créer un look frais et éclatant. Enlevez le maquillage avec de la vaseline. Il suffit d’appliquer une petite quantité de vaseline sur vos paupières et de vous démaquiller facilement avec un coton. Pour un look glamour, appliquez de la vaseline sur la peau et ajoutez des paillettes par-dessus. Appliquez de la vaseline le long de la ligne des faux cils pour les rendre plus faciles à retirer.

Pour une autre utilisation

Vous pouvez facilement allumer un feu avec de la vaseline sur un coton-tige ou plusieurs. Allumez-le et utilisez-le sur un barbecue ou dans une cheminée. Ajoutez un peu de vaseline pour enlever la saleté des miroirs, des lunettes de soleil, des boucles de ceinture, etc. Appliquez de la vaseline sous les bretelles de soutien-gorge et sur les épaules pour soulager les démangeaisons et l’inconfort. Appliquez de la vaseline pour enlever la cire de bougie séchée. Utilisez la vaseline comme un surligneur.

Appliquez une petite quantité de vaseline à la base de l’ampoule avant de la visser. De cette façon, il ne rouille pas et il est facile à dévisser. Lubrifiez la tige pour éviter que le rideau de douche ne se coince. Appliquez un peu de vaseline des deux côtés du zip arrêté pour faciliter son retrait. Appliquez de la vaseline sous le capuchon et sur les bords pour éviter que la colle ne sèche.