Beauté, quels sont les bienfaits de l’huile d’argan sur votre peau et vos cheveux !

L’huile d’argan, encore appelée or liquide, est produite à partir des noyaux du fruit de l’arganier. Cette huile a de nombreuses propriétés autant sur la peau que sur les cheveux.

Les bienfaits de l’huile d’argan sur la peau

L’huile d’argan a plusieurs vertus pour la peau et est utilisée de différentes manières pour la peau. Voici ce que vous pouvez en retenir :

L’huile d’argan utilisée comme crème de jour

Votre crème du jour est-elle terminée et avez- vous oublié de vous en procurer ? Ne paniquez pas, si vous avez de l’huile d’argan sur vous, vous pouvez facilement la remplacer. En effet, l’huile d’argan est excellente pour la peau. Elle lui donne une meilleure souplesse et une meilleure élasticité. L’huile d’argan est riche en antioxydants et lutte efficacement contre le vieillissement de la peau et pour le reste du corps, elle l’hydrate profondément.

L’huile d’argan contre l’acné

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’huile d’argan combat efficacement l’acné. Vous vous dites que l’huile d’argan est grasse et que vous ne pouvez pas en appliquer sur une peau déjà grasse, mais son pouvoir antioxydant permet à la peau de retrouver son équilibre tout en préservant les pores.

L’huile d’argan cicatrisante

Les vertus cicatrisantes de l’huile d’argan permettent de réduire les inflammations de la peau et lui permettent de se régénérer plus facilement. Vous avez la peau sèche, des vergetures, de l’eczéma, des gerçures, l’huile d’argan est idéale pour vous. Grâce à ses vertus cicatrisantes, elle permet d’apaiser les irritations ou les démangeaisons de la peau. Elle assouplit la peau abîmée.

L’huile d’argan comme soin pour le corps et le visage

L’huile d’argan utilisée comme soin sur le visage et le corps permet de préserver l’hydratation de la peau grâce à ses vertus adoucissantes. Sa forte teneur en acide gras et en vitamine E fait d’elle une huile parfaite pour la peau. En plus, elle est rapidement absorbée par la peau.

L’huile d’argan comme soin anti-âge

Régulièrement appliquée, l’huile d’argan hydrate la peau et réduit peu à peu les rides. Les antioxydants qu’elle contient font d’elle une huile de soin anti-âge en plus, elle améliore son élasticité.

L’huile d’argan comme baume à lèvres

Sur les lèvres, l’huile d’argan adoucit et assouplit les lèvres gercées. Appliquez une goutte d’huile d’argan, massez vos lèvres et retirez le surplus.

Les bienfaits de l’huile d’argan sur les cheveux

L’huile d’argan a également des bienfaits sur les cheveux en fonction de son utilisation :

L’huile d’argan utilisé en masque pour cheveux

L’huile d’argan utilisée en masque à raison d’une à deux fois par semaine vous permet de soigner vos cheveux en profondeur. Utilisez cette huile comme si vous faisiez un bain d’huile.

L’huile d’argan utilisé en après-shampoing

Utilisée comme après-shampoing, l’huile d’argan rendra vos cheveux plus soyeux et plus faciles à coiffer. N’abusez tout de même pas sur la quantité au risque d’avoir des cheveux graisseux.

L’huile d’argan utilisé comme produit coiffant

L’huile d’argan incorporée dans votre routine soin et beauté au quotidien va dompter et lisser vos cheveux rebelles. Plus besoin de gel, de laque ou tous autres produits asséchant pour discipliner vos cheveux.