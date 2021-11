Beauté, quels sont les bienfaits du bicarbonate de soude pour vos cheveux ?

Tout le monde connait les super pouvoirs du bicarbonate de soude pour le ménage. Le bicarbonate de soude est également utilisé à d’autres fins comme pour des soins capillaires. Quels bienfaits apporte-t-il donc aux cheveux ?

Le bicarbonate de soude permet de laver les cheveux sans utiliser de shampoing

Vous n’avez pas de shampoing, mais vous devez vous laver les cheveux, utilisez du bicarbonate de soude. Saupoudrez vos cheveux et votre cuir chevelu de bicarbonate de soude puis rincez bien avec du vinaigre de cidre dilué. Vous aurez des cheveux bien propres.

Le bicarbonate de soude apaise les démangeaisons de votre cuir chevelu

Psoriasis, dermite, pellicules, eczéma, sont de multiples causes de démangeaisons du cuir chevelu. Certains produits du commerce censés vous aider à apaiser votre cuir chevelu, l’agressent encore plus. Du coup, votre cuir chevelu démange encore plus. Pour lutter contre les démangeaisons, rincez votre cuir chevelu avec du bicarbonate de soude.

Le bicarbonate de soude permet d’éviter le jaunissement des cheveux blancs

Savez-vous qu’à cause du tabac, de la pollution, ou de l’âge, les cheveux gris ont tendance à jaunir ? Pour le neutraliser, on utilise souvent un produit spécial : le shampoing bleu qui permet de neutraliser la couleur jaune.

Comme vous l’imaginez, ce shampoing bleu n’est pas vraiment naturel et donc, pour le remplacer par un produit naturel, le bicarbonate de soude est ce dont vous avez besoin. Il vous suffit de faire un bain de bicarbonate de soude pour enlever les résidus capillaires, les pigments jaunes et les résidus de la pollution qui créent le jaunissement des cheveux.

Le bicarbonate de soude clarifie les cheveux colorés

Vous avez raté votre coloration, vous n’aimez pas le résultat de la couleur teinture sur vos cheveux, ou tout simplement, la couleur ne vous plait pas. Ne vous inquiétez plus, vous avez la possibilité d’atténuer la couleur de manière naturelle et ceci grâce au bicarbonate de soude.

Pour ce faire, il vous suffit de faire une pâte en mélangeant un peu d’eau et du bicarbonate de soude. Étalez la pâte sur les pointes des cheveux, massez les mèches de cheveux pour faire pénétrer le bicarbonate de soude et laissez-le agir pendant une dizaine de minutes. Ensuite, rincez vos cheveux avec de l’eau tiède. Le bicarbonate de soude ne viendra pas décolorer vos cheveux encore moins, enlever complètement la couleur de votre teinture. Il viendra neutraliser et atténuer les pigments du colorant chimique qui se trouve sur vos fibres capillaires.

Le bicarbonate de soude décrasse les cheveux

Votre cuir chevelu produit beaucoup de sébum et conséquences, vous avez des cheveux gras. Vous recherchez un moyen pour laver et purifier votre cuir chevelu sans avoir à l’agresser. Pourquoi ne pas essayer le bicarbonate de soude ?

Il y a beaucoup de shampoings sur le marché qui promettent de vous aider à dégraisser votre cuir chevelu. Certains aggravent même la situation en agressant encore plus le cuir chevelu. Et en réponse, le cuir chevelu se défend en produisant encore plus de gras. Pour éviter tout cela, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Il dégraisse et traite par la même occasion le cuir chevelu en éliminant les pellicules.