Bien-être : comment pouvez-vous fabriquer une bouillotte sèche pour lutter contre le froid ?

L’hiver fait déjà son apparition et le froid ainsi que ces maux l’accompagnent également. Que ce soient les règles douloureuses, les rhumatismes, les maux de ventre, les maux de dos ou les coliques et surtout le froid au niveau des pieds. Pour lutter contre ce froid, vous pouvez vous servir d’une bouillotte sèche. Voulez-vous en fabriquer vous-même ? Voici comment vous y prendre.

Tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer une bouillotte sèche

Un tissu susceptible de passer au microonde comme le lin, de la popeline ou du 100 % coton. Il y a des chaussures et des housses qui sont fabriquées en lin et vous pouvez les utiliser si vous en avez. Ils serviront de contenant. Vous aurez besoin d’une aiguille et d’un fil.

Pour la bouillotte, vous aurez besoin d’une housse. Si vous avez des housses, vous pouvez vous en servir, si vous êtes un adepte de broderie ou de couture, vous saurez comment vous en sortir sans utiliser votre housse. Vous aurez aussi besoin de grains de riz ou de noyaux de cerises ou encore de céréales complètes pour en faire la garniture de votre bouillotte sèche.

Comment vous y prendre pour la fabrication ?

Garnissez votre tissu avec ce que vous aurez choisi comme garniture : les grains de riz par exemple et refermez le tissu. Selon votre bon vouloir, ajoutez de la lavande pour parfumer votre bouillotte. Ainsi, vous allez embaumer l’air chaque fois que vous allez l’utiliser.

Prenez une housse avec de bonnes dimensions pour mieux embellir votre bouillotte ou tout simplement fabriquez-en vous-même. Mettez la bouillotte dans la housse et placez-la dans la microonde pendant 30 secondes avec un verre d’eau à côté. Ensuite, ajustez la température en ajoutant à chaque fois 10 voire 20 secondes par 10 degrés. Dès que la bouillotte est assez chaude, vous pouvez l’utiliser.

Ce que vous obtenez

Vous avez une bouillotte toute chaude que vous pouvez utiliser pour réchauffer vos pieds. La sensation y est très agréable. Vous n’avez pas besoin de faire monter la température de votre chauffage avant de ressentir la chaleur dans tout votre corps.

En plus, vous vous faites plus d’économie d’énergie et par ricochet, une économie d’argent. Votre facture de gaz et d’électricité va diminuer également au fil du temps si vous utilisez cette astuce. Cette astuce vous permet de passer facilement l’hiver sans avoir à vous soucier des factures à la fin et aussi, vous le passez bien au chaud. En plus, même en étant un débutant en couture, vous pouvez facilement fabriquer votre bouillotte.

Quelques conseils

Ne remplissez pas trop votre bouillotte de garniture. Ainsi, vous aurez une meilleure diffusion de la chaleur et le coussin pourra mieux épouser les parties de votre corps. De plus, vous pouvez utiliser votre bouillotte sèche non seulement pour lutter contre la fraicheur, mais également pour apaiser les douleurs articulaires, mais aussi les maux de ventre, ou les rhumatismes.