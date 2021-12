Bien-être : quelles sont les parties de votre corps que vous lavez mal ?

Prendre une douche c’est pratiquement une habitude pour chacun. On le fait parfois sans réflexion, sans attention. C’est pourtant un moment spécial et important pour le bien-être. Il y a certaines parties du corps qui méritent plus d’attention. Voulez-vous en savoir plus ? C’est ce que nous vous proposons.

Pourquoi laver avec soins certaines parties ?

Quand le bain est assez rapide, on oublie certaines parties du corps qui sont un peu cachées ou on les nettoie mal. A cause de leur position cachée, ces parties peuvent renfermer des bactéries qui peuvent facilement nous nuire. Il faut donc les laver avec plus de soins pour enlever les microbes.

Le nombril

Il ne bénéficie pas souvent d’une même attention que les autres parties du corps. Il a pourtant chez certaines personnes un creux qui abrite beaucoup de déchets. Une récente étude montre que le nombril peut garder jusqu’à environ 67 différentes sortes de microbes. Il faut parfois se servir d’un coton tige pour le nettoyer.

Les arrières des oreilles

C’est une autre partie qui mérite le maximum de soin. Cette partie du corps accueille des glandes sébacées. L’accumulation de ces déchets peut commencer par laisser une odeur indésirable.

Le dos

Sa position ne facilite pas son nettoyage parce que moins accessible. Il convient pourtant de trouver une astuce pour y arriver. C’est la partie qui transpire souvent le plus sur le corps. L’accumulation des déchets issus des sueurs ne lui font aucun bien.

Le sexe

Masculin comme féminin, il semble très sensible. Chez les femmes, le système d’auto-nettoyage du vagin n’est pas assez compris. Il ne faut pas aider le système avec des savons agressifs. C’est l’extérieur qu’il faut surtout nettoyer et laver proprement pour éviter les odeurs. Cela est plus facile pour les hommes que les femmes.

Les coudes

Ils servent souvent d’appuis régulièrement et semblent plus résistants que les autres parties. Ce que nous ne comprenons pas est que leur utilisation fréquente facilite pour eux le contact avec les microbes. Il faut prendre du temps pour les nettoyer.

La bouche

Elle est plus intégrée et ne fait pas souvent partie du nettoyage sous la douche. Il faut faire la différence entre le nettoyage des dents et celui de la langue que nous oublions souvent. La bouche ne comporte pas seulement les dents. Les autres organes à l’intérieur méritent bien aussi une attention particulière parce qu’ils accueillent beaucoup de dépôts dans la journée.

Les ongles

On se soucie seulement de la partie extérieure et peu du dessous de cette partie. En dessous des ongles, beaucoup de microbes peuvent se réfugier. Sur les membres inférieurs comme ceux supérieurs, le risque de microbes est grand.

Il faut craindre plus pour les ongles des mains. Lorsque vous décidez ne pas tailler les ongles ou en porter de fausses aussi, vous avez laissé un abri pour des bactéries. La brosse à ongles ne doit plus s’éloigner de vous pendant la journée. Après le lavage des mains, il faut nettoyer les dessous des ongles et relaver les mains. Cela est hygiénique, et vous met à l’abri des contaminations.