Bien être, quelques recettes de masque de miel pour faire vos soins de visage !

En cosmétique, le miel joue un rôle important. Les nombreuses vertus qu’il contient agissent sur tous les types de peau, qu’il s’agisse de peaux matures, de peaux grasses ou de peaux sèches. Vous pouvez créer votre propre masque au miel à la maison en suivant ces recommandations.

Miel et cannelle

Si vous avez des problèmes d’acné, cette recette est faite pour vous. Le mélange de miel et de cannelle est très efficace pour prévenir et traiter l’acné. Ils vont en effet déboucher les pores, soigner les boutons, absorber l’excès de sébum et adoucir votre peau.

Vous aurez besoin d’une cuillère à café de cannelle en poudre et de trois cuillères à café de miel. Mélangez bien les deux ingrédients pour obtenir une pâte lisse. Appliquez ensuite la pâte sur votre visage et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Enfin, rincez votre visage à l’eau claire. Faites-le au moins trois fois par semaine.

Miel et citron

Si vous remarquez l’apparition de rides sur votre beau visage, le mélange de miel et de citron les fera disparaître. Le miel est riche en antioxydants, il lutte donc efficacement contre les radicaux libres qui sont la cause du vieillissement de la peau. Grâce à ce masque, vous aurez un visage radieux avec une peau lisse et des traits bien dessinés.

Vous aurez besoin d’une cuillère à café de sucre, du jus d’un citron et d’une cuillère à soupe de miel. Mélangez les trois ingrédients et appliquez-le sur votre visage et votre cou. Passer au nettoyage avec de l’eau après avoir laissé poser pendant 10 minutes au moins.

Miel et avocat

Adoucissant et hydratant, le masque à base de miel et d’avocat est recommandé pour les personnes ayant une peau sèche. Pour réaliser votre masque miel avocat très riche en agent gras et en agent hydratant vous devez écraser la chair de l’avocat afin d’obtenir une purée.

Mélangez ensuite cette purée d’avocat avec une cuillère à café de yaourt et une cuillère à café de miel jusqu’à obtenir un mélange homogène. Massez votre visage avec ce mélange et laissez-le agir pendant 30 minutes avant de le rincer à l’eau claire.

Miel et amande

Le masque au miel et aux amandes est très efficace pour resserrer les pores. Ces deux ingrédients contiennent des vitamines qui accélèrent la régénération cellulaire et rendent la peau de votre visage lisse et uniforme.

Vous aurez besoin de deux cuillères à soupe de poudre d’amande et de deux cuillères à soupe de miel. Faites un bon mélange des deux ingrédients, puis appliquez le résultat sur votre visage. Rincez votre visage après 10 minutes.

Miel et argile verte

Pour éviter que votre visage ne brille à cause de l’excès de sébum, vous pouvez adopter ce masque. Pour l’obtenir, vous devez faire le mélange de trois cuillères à café de miel avec une cuillère à café d’argile. Appliquez le masque sur votre front, votre nez et votre menton et laissez-le agir pendant 15 minutes. Cela permettra d’éliminer l’excès de sébum de votre visage et de purifier votre peau.

Les bienfaits du miel sur la peau

Le miel a de nombreuses vertus qui nourrissent, hydratent, guérissent, apaisent et adoucissent la peau. Il convient à tous les types de peau. Il sert à purifier la peau en profondeur et soigne également les imperfections grâce à sa formule antibiotique, anti-inflammatoire et cicatrisante. Le miel est facile à trouver et est très idéal pour vos soins du visage.