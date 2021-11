Bien-être : quels sont les aliments que vous devez éviter et privilégier si vous avez des problèmes de RGO ?

Le RGO ou reflux gastro œsophagien n’a pas réellement d’aliments qui pourraient l’aider à guérir. Par contre, il en existe qui doivent être évités, et certains qui pourraient l’aider à améliorer ses symptômes. Si vous n’en avez aucune idée, on vous dévoile tout.

Les aliments à éviter en cas de RGO

Il y a des aliments qui déclenchent les RGO. Le RGO est un trouble digestif et donc, les aliments ont un impact significatif sur l’apparition des symptômes. Si vous gardez cela à l’esprit et en apportant quelques modifications à votre mode de vie et à votre régime alimentaire, vous pouvez considérablement diminuer votre RGO. Les aliments que vous devez éviter sont :

De grande quantité de sel ;

La viande, car elle est riche en acides gras et en cholestérol ;

Les aliments comme le fromage et le lait qui sont riches en graisses saturées et en calcium ;

Les aliments riches en graisse et l’huile, car ils peuvent provoquer le relâchement du sphincter de l’estomac ;

Les boissons acides comme le café, le jus d’orange sont à proscrire.

Il y a également des aliments qui peuvent déclencher le RGO ce sont :

Le chocolat ;

La caféine ;

La menthe ;

Les aliments acides, et même la sauce tomate ;

Les boissons gazeuses.

Les aliments à privilégier en cas de RGO

Spécifions une fois de plus que ces aliments ne peuvent pas vous aider à guérir de ce mal, par contre, ils améliorent les symptômes. Ces aliments sont :

Les protéines

Pour atténuer les symptômes du RGO, vous devez consommer des protéines maigres qui proviennent de sources ayant un faible taux de cholestérol comme :

Le haricot ;

Les amandes ;

Le poisson ;

Le poulet ;

Les lentilles ;

La volaille maigre ;

La dinde ;

Les fruits de mer.

On pourrait parler des œufs également, cependant il n’y a que le blanc d’œuf que vous pourrez consommer, car le jaune d’œuf étant riche en graisses, il peut déclencher les symptômes du RGO.

Les légumes

Les légumes sont pauvres en sucre et en graisse. Ils sont une bonne source de glucides bénéfiques et de fibres. Les légumes à privilégier en cas de RGO sont :

Le brocoli ;

Les asperges ;

Le chou-fleur ;

Les choux de Bruxelles ;

Le haricot vert ;

Le concombre ;

Les pommes de terre ;

Le chou frisé ;

Les fruits ;

Les épinards.

Parmi les fruits, les agrumes sont à éviter. Les fruits sont riches en fibres, en potassium, en magnésium et en vitamine C.

Les grains entiers

Les grains entiers et particulièrement les céréales complètes sont riches en fibres. Selon certaines études, un lien a été établi entre la réduction des risques de RGO et une alimentation riche en fibres.

Les graisses

En cas de RGO, la norme est de réduire considérablement ou tout simplement d’éviter les graisses saturées des produits laitiers, de la viande ou les graisses transformées. Vous pouvez ensuite les remplacer par des aliments qui contiennent des graisses saines. Ces derniers sont :