Bien être : savez-vous que le bicarbonate de soude peut vous aider à soulager vos pieds 

Être debout pendant de longues périodes, courir, être fatigué, porter des talons. Il y a une bonne raison pour laquelle vos pieds vous font mal. Mais aucun d’entre vous ne dispose d’une solution simple et efficace pour les détendre. Voici pour vous quelques recettes à base de bicarbonate de soude.

Bain de pieds au bicarbonate de soude pour soulager la douleur

Pour un bain de pieds, vous aurez besoin de

3 cuillères de bicarbonate.

4 à 5 litres d’eau chaude ou froide (selon le cas).

Quelques gouttes d’huile essentielle sont facultatives.

Faites tremper vos pieds pendant 10 à 20 minutes. Retirez-les lorsque l’eau a refroidi, ou après 20 minutes dans le cas d’un bain froid. Profitez de ce petit moment pour effectuer un petit massage circulaire afin de stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Séchez soigneusement vos pieds avec une serviette éponge, surtout entre les orteils.

Bicarbonate de soude pour l’eczéma et les démangeaisons

Ces affections peuvent provoquer des démangeaisons, qui peuvent être soulagées par le bicarbonate de soude.

Ce qu’il faut préparer

Une cuillère à soupe de bicarbonate.

4 à 5 litres d’eau douce.

Trempez vos pieds dans cette eau froide pendant 15 minutes.

Bicarbonate de soude pour la fatigue

Si vous avez marché toute la journée, marché sur le sol ou porté à fond des talons hauts, vos pieds peuvent devenir douloureux et lourds. Préparez un bain de pieds avec ceci.

Une cuillère à soupe de bicarbonate.

4 à 5 litres d’eau tiède.

Laissez vos pieds dans l’eau pendant 20 minutes. La chaleur de l’eau détendra vos muscles, tandis que le bicarbonate de soude aidera à éliminer les toxines accumulées. Enfin, rincez à l’eau froide pour stimuler la circulation. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une goutte d’huile essentielle pour renforcer les bienfaits du bain de pieds. Nous vous rappelons que lors de l’achat d’huiles essentielles, il est toujours important de vérifier le mode d’emploi et de demander conseil à un pharmacien.

Le bicarbonate une anti-corne

Un bain de pieds avec du bicarbonate de soude est également un traitement efficace contre les callosités. Ce traitement a le pouvoir d’adoucir la peau, la rendant plus douce. Pour le faire, versez deux cuillères à soupe ou l’équivalent de 30 g par litre d’eau tiède, dans une bassine. Faites tremper vos pieds pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, nous vous conseillons d’appliquer votre râpe habituelle sur la peau. Lavez vos pieds aussi souvent que nécessaire jusqu’à ce que les peaux mortes aient disparu. Vous serez bientôt en mesure de prendre votre temps et de gagner de l’espace.

Bienfaits du bicarbonate pour les pieds

Le bicarbonate de soude est un mélange d’ions sodium et d’ions bicarbonate. Il est complètement soluble dans l’eau et est souvent utilisé dans les produits d’hygiène buccale et de nettoyage pour aider à éliminer les bactéries, les odeurs et l’acidité. Ces propriétés sont également bénéfiques pour la peau, en éliminant les cellules mortes et les mauvaises odeurs, et en prévenant la formation et la croissance des champignons des ongles.