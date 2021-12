Bien-être, voici quelques astuces pour toujours garder vos pieds chauds en hiver !

À l’approche de l’hiver, le premier réflexe qui nous traverse l’esprit est de mettre au chaud les extrémités de notre corps. Nos pieds et nos mains sont les principales victimes des basses températures. Découvrez quelques conseils importants pour garder vos pieds au chaud tout l’hiver.

Pensez à chausser vos pieds

Une bonne paire de chaussure est essentielle pour garder vos pieds bien au chaud. Choisissez un modèle avec une grosse semelle qui vous préserve du froid. Pour éviter de refroidir vos pieds, il est important que vous portiez toujours des chaussettes bien sèches.

Attention à ne pas trop serrer vos chaussures, de peur de couper votre circulation sanguine. Lorsque votre sang circule moins, vos pieds deviennent de plus en plus froids. C’est pourquoi vous ne devez pas enfiler plusieurs paires de chaussettes à la fois.

Réchauffez les pieds

Lorsque malgré le fait que vous portiez votre bonne paire de chaussure, vous ressentez toujours le froid, pas de panique. Procurez-vous une paire de semelles isolantes. Placez la semelle dans votre chaussure et cela pourra vous épargner du froid extérieur.

Par ailleurs, avant de mettre des chaussures et des chaussettes, passez une crème échauffante légèrement sur vos pieds. Grâce à cette crème, vos pieds restent hydratés tout en stimulant les récepteurs de chaleur de votre corps, vous permettant ainsi de ressentir la chaleur en quelques heures.

Poivre noir

Il s’agit d’une technique de grand-mère très efficace que de nombreux joueurs de football utilisent dans les jeux extérieurs froids. Mettez du poivre dans vos chaussures. Gardez sur vous votre moulin à poivre et remplissez vos chaussures de poivre. Grâce aux frottements entre la semelle, le piment et les chaussettes, vos pieds n’auront plus froid à cause de la sensation de chaleurs créée.

Les composés des chaussettes

Lorsque l’hiver fait ses débuts, il est important de bien déterminer la matière des chaussettes que nous souhaitons porter. Il est temps de privilégier le polyester et la laine. Bien sûr, ils ne sont pas si beaux, mais le polyester et la laine sont des matières plus adaptés pour l’hiver. Par ailleurs, la laine et le polyester n’absorbent pas l’humidité, contrairement au coton. Elles sont très confortables et aident vos pieds à rester bien chaud.

Circulation sanguine

Lorsque vous ne faites pas d’exercice fréquemment et que vous vivez dans le froid, votre sang aura d’énormes difficultés à circuler dans les membres de votre corps. Afin de réchauffer au mieux vos pieds, il est essentiel de les bouger afin de faciliter la circulation sanguine. Sautillez ou tenez-vous debout sur la plante de vos pieds et faites un geste d’ascenseur. Cela permet un excellent drainage lymphatique. Continuez avec ces actions jusqu’à ce que vos pieds ne sentent plus la fraîcheur.

Faut-il porter plusieurs vêtements à la fois pour se réchauffer ?

Pour résister au froid, on a tendance à croire que porter plusieurs vêtements à la fois est la solution parfaite. Or, cela n’est pas le cas. En effet, cela entrave la bonne circulation sanguine dans notre corps, favorisant ainsi la sensation de froid.