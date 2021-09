Blanchiment des dents : découvrez pourquoi les canines sont les plus difficiles à blanchir et comment y remédier !

Avoir des dents blanches est un souhait pour tous, mais plus qu’un souhait, il devient de plus en plus un défi esthétique qui exige plus d’effort et de moyens de la part de certaines.

Que le blanchiment soit naturel ou artificiel, on constate une résistance particulière au niveau des canines. Vous vous demandez certainement pourquoi les canines résistent au blanchiment et comment s’y prendre pour les blanchir aussi ? Retrouvez ici toutes vs réponses.

En savoir plus sur le blanchiment des dents

C’est une technique qui consiste à blanchir les dents. Elle peut se faire soit par des méthodes naturelles ou soit en appliquant sur les dents des substances chimiques capables de les rendre plus blanches que possible. Il est également possible de les recouvrir d’un revêtement afin d’obtenir des dents uniformément blanches.

Naturellement, il est presque impossible que les canines soient aussi blanches que les autres dents. C’est la raison pour laquelle le recours à la méthode artificielle pour couvrir les vraies dents est fréquent.

Il existe à cette fin plusieurs techniques de revêtement des dents, dont certaines, plus risquées que les autres. Chaque substance utilisée à ses inconvénients dans le temps.

Caractéristiques des canines parmi les dents

Au nombre de quatre, dont deux supérieures et deux inférieures, les canines sont plus pointues que les autres dents. Avec deux bords coupants, les canines sont situées à l’angle de l’arcade dentaire dans la cavité buccale.

Leur rôle principal dans l’alimentation est le déchiquetage ou la perforation des aliments plus solides. Ce sont les dents les plus sollicitées parmi vos dents.

Pourquoi les canines résistent-elles aux techniques de blanchiment ?

La principale raison est la concentration plus élevée en dentine dont sont dotées les canines en fonction de leur sollicitation plus fréquente que les autres dents. Il faut donc comprendre que c’est cette concentration de dentine qui fait que les canines résistent au blanchiment.

La dentine est une substance jaunâtre rigide que produit notre organisme et qui joue un rôle de bouclier pour la couronne dentaire et de soutien lors de la nutrition. La disparition progressive de l’émail blanc causée par une quelconque raison alimentaire est alors plus effective sur les canines plus sollicitées. Le jaunissement de vos canines n’est donc ni un défaut d’hygiène dentaire de votre part ni l’inefficacité de votre pâte dentifrice.

Que faut-il faire alors pour blanchir aussi les canines ?

Dans la majorité des cas où vous trouver une uniformité de blanchissement des dents et très souvent chez des célébrités, il ne s’agit plus de dent naturellement blanche. En effet, elles font l’usage de facettes en Céramique ou de porcelaine blanche pour recouvrir les vraies dents.

On utilise du gel blanchissant contenant du peroxyde d’hydrogène à travers une gouttière qu’on place dans la bouche pendant quelques heures et de préférence la nuit. Temps pendant lequel il faut garder en continu sur les dents une concentration minimum en peroxyde d’hydrogène.

Des jours ou semaines après ce traitement, vous observerez le résultat par la blancheur de vos dents jusqu’aux canines rebelles. Toutefois, il est conseillé de se tourner vers un dentiste pour avoir la solution adaptée à votre dentition.