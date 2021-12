Comment avoir des cheveux brillants et en forme?

Vos cheveux sont ternes et sans éclat? Apportez-leur de la brillance et de la douceur, suivez quelques astuces beauté efficaces pour retrouver des cheveux brillants.

Rincer ses cheveux à l’eau froide

La première astuce pour avoir des cheveux brillants c’est de finir son shampoing en les rinçant à l’eau froide. C’est un procédé simple pour resserrer les écailles et éviter les pointes fourchues.

Shampoing au miel et aloe vera pour faire briller vos cheveux

Bien mélanger 100 ml de miel et 200 mg de pulpe d’aloès. Placez le mélange dans un endroit sombre et laissez reposer pendant 6 mois pour parvenir à un processus de fermentation nécessaire pour obtenir un shampoing naturel. La formule ainsi obtenue, appliquez-la sur vos cheveux comme votre shampoing habituel. Vous verrez les premiers effets positifs en moins d’une semaine. Si vous avez les cheveux gras, l’utilisation fréquente de ce shampoing n’est pas recommandée : une fois par semaine suffit.

Plusieurs types de shampoing possibles

Il est important d’utiliser un shampoing adapté à la nature de vos cheveux. Choisissez un shampoing léger qui enlèvera les impuretés qui se sont accumulées sur votre cuir chevelu (sébum, résidus de produits coiffants, pollution) sans l’agresser. Vos cheveux retrouveront légèreté et brillance.

Un masque avec des ingrédients naturels

Des cheveux brillants c’est des cheveux saints donc hydratés. Vous pouvez fabriquer un masque maison rapidement avec quelques ingrédients naturels. Les masques sont des alliés beauté pour votre chevelure. Pour les rendre plus brillants, vous pouvez mélanger le jus d’un demi-citron avec un jaune d’œuf et une cuillère à soupe d’huile d’olive. Laissez la mixture sur vos cheveux humides durant au minimum 10 minutes, puis rincez.

le vinaigre de cidre ou le citron pour faire briller vos cheveux

Pour la brillance, optez, après votre shampoing habituel, pour un rinçage au vinaigre de cidre ou au jus de citron. Pour cela, prenez 1 litre d’eau et versez dedans 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou le jus d’un citron filtré. L’acidité du vinaigre resserre les écailles de vos cheveux, les rendant très brillants.

Le vinaigre blanc et le citron ont le pouvoir d’enlever les résidus de laque et de gel, tout en dégraissant le cuir chevelu. Après l’application, les cheveux sont automatiquement étincelants, car débarrassés de tout ce qui les ternit. Si vous avez peur que le mélange soit trop acide, ne mettez qu’une seule cuillère à soupe de vinaigre dans le mélange. Cette astuce fonctionne pour tous les types de cheveux : gras, secs, colorés ou méchés. En plus de faire briller les cheveux, ce remède de grand-mère les stimule.

Attention au sèche-cheveux

Pour préserver votre brillance naturelle, pensez à utiliser un sèche-cheveux qui n’abîme pas vos cheveux en les surchauffant comme le Dyson Supersonic. Sinon, utilisez votre sèche-cheveux en position air froid ou, au maximum à température moyenne pour ne pas les fragiliser. Et pour protéger vos beaux cheveux, pensez à utiliser des produits types spray thermoprotecteur avant.

Enfin, si vous préférez l’option séchage à l’air libre, enlever un maximum d’humidité avec une serviette. Attention: on ne frotte pas ses cheveux avec ladite serviette trop vigoureusement sous peine de les abîmer (voire de les casser tout bonnement) ou bien d’exciter les glandes sébacées du cuir chevelu (quand on a tendance à avoir les racines qui régressent vite).