Comment choisir son parfum en fonction de son signe astrologique ?

Les horoscopes occupent chez certains une certaine place dans la gestion des différents aspects de la vie. Un facteur qui rend ces prédictions liées à l’astrologie de plus en plus fréquentes dans les émissions et magazines. Si elles éclairent généralement sur le caractère, on leur attribue aujourd’hui une nouvelle utilité. Celle de vous aider à choisir votre parfum car votre fragrance doit révéler la personnalité de votre signe astrologique.

Les parfums correspondant aux signes du feu : Bélier, Lion et Sagittaire

Ces signes astrologiques ont certains traits de caractère en commun. Ils sont aventuriers, impulsifs, passionnés, vif et plein d’énergie. Pour ces signes, les fragrances à choisir devront être comme l’amazone Bélier, la royale Lionne et l’aventurière Sagittaire. Les fragrances aux notes affirmées, tenaces, impétueuses et intenses seront donc bien adaptées pour ces signes. Les essences boisées, épicées ou ambrées, avec des notes provocantes et sensuelles leur colleront ainsi à la peau.

Les parfums pour les signes d’air : Gémeau, Balance et Verseau

Les signes d’air ont en commun l’amour des nouvelles découvertes, les voyages, vacances et aventures. Pour eux, le parfum sera une bouffée d’oxygène, un bon bol d’air frais à la fois stimulant, dynamique et qui transmet gaieté et légèreté. L’éternelle adolescente Gémeaux, l’esthète Balance, et l’idéaliste Verseau devront donc opter pour des fragrances androgynes et légères.

Les notes devront également être fraîches, joviales et dynamisantes. Optez donc pour des parfums aux notes fleuries, fruitées, aux odeurs aromatiques ou d’agrumes, et dites non aux fragrances ostentatoires avec des senteurs lourdes et encombrantes qui risquent de leur procurer de l’inconfort.

Des parfums sobres et discrets pour les signes de terre : Taureau, Vierge et Capricorne

Le mot d’ordre chez ces signes astrologiques est avant tout la discrétion. Le pragmatique Taureau, la réfléchie Vierge et l’inflexible Capricorne cherchent donc un parfum qui leur ressemblera et qui alternera entre champêtre et fleuri, aromatique et boisé ou encore musqué et fruité. Les signes de terre sont en réalité rattachés à la famille, à leurs racines et aux amis. Ils sont sincères, loyaux, authentiques, forts et nostalgiques.

Les parfums qui pourront correspondre le mieux à ces trois signes devront avoir des senteurs naturelles, douces, discrètes et sobres. Ils ont à la fois besoin d’une odeur naturelle et rassurante. Les fragrances aux notes factices et trop sophistiquées doivent donc être évitées. Pour ces signes, le parfum devra avoir une senteur agréable comme une rose ou comme un fruit bien mûr qu’on cueille.

Les parfums pour les signes d’eau : Poisson, Cancer et Scorpion

Les parfums idéaux pour les signes aquatiques sont souvent enveloppants. C’est un peu comme une seconde peau ou une sorte de carapace pour eux. Contrairement aux signes de feu, les signes d’eau sont plus romantiques, posés et très prudents. Ils ont donc besoin de parfums mettant en valeur leur tempérament, contenant des notes fraîches, douces et voluptueuses. Dans la composition de leurs parfums, devront donc être présentes des essences florales aquatiques ou marines et des florales musquées et aromatiques.