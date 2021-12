Comment devez-vous prendre soin de votre jardin en hiver ?

Les plantes prospèrent également pendant la saison froide. Si vous voulez que vos plantes survivent à l’hiver et produisent un beau et fructueux potager dans les mois suivants, vous devez prendre quelques précautions. Pour être sûr de ne pas laisser mourir toutes les plantes de votre jardin, voici ce que vous devez faire.

Semer ou planter

Bien sûr, quand le temps devient froid, le jardin est plus ou moins en sommeil. Par conséquent, vous aurez tendance à penser que vous n’avez plus besoin d’être dans le jardin. En conséquence, le jardin est laissé dans un état de délabrement. Et pourtant, il existe de nombreux types de fleurs et de plantes qui peuvent pousser en hiver.

Par exemple, l’hiver est une bonne période pour planter des carottes, du cresson et des herbes aromatiques. L’important est d’éviter les périodes de gel et de protéger les nouveaux semis. Vous pouvez également décider de planter des cultures de couverture pour protéger le sol. Le seigle d’hiver est un très bon choix.

Désherber les bordures ou le jardin

Les jardiniers décident parfois de rester inactifs pendant l’hiver. Cependant, les mauvaises herbes peuvent profiter de cette période pour s’installer. C’est pourquoi vous n’hésitez pas à passer du temps non seulement à désherber à la main, mais aussi à enlever la mousse des arbres fruitiers.

Pour éviter de devoir désherber pendant l’hiver, il est également judicieux de poser des bâches à certains endroits pour empêcher les mauvaises herbes de fleurir et les graines de germer. Laissez la bâche en place jusqu’au retour des beaux jours.

Protéger le sol et les plantes de votre jardin en hiver

Sous prétexte que le jardin est moins soigné et que rien ne pousse, ce qui n’est pas vrai, les jardiniers laissent parfois les plantes mourir sans soins ni protection. Néanmoins, le sol doit être protégé et isolé du froid. Un bon paillis (comme la paille de céréales) de 10 à 20 cm d’épaisseur, des abris, des voiles d’hiver et une butte faite pour les fragiles semis d’automne éviteront de nombreuses pertes ainsi que les gros dégâts souvent causés par l’hiver au jardin.

Arroser les jeunes plantes

Ce n’est pas parce qu’il pleut ou qu’il neige et que votre jardin d’hiver n’a pas besoin de beaucoup d’eau que vous devez renoncer à arroser vos plantes en automne. Il faut rappeler à ces jeunes plantes qu’elles doivent être arrosées lorsqu’il y a peu de pluie. Cela leur permettra de s’enraciner et de devenir actifs. Cependant, ne les arrosez pas plus d’une fois tous les 10 jours.

Récolter les légumes d’hiver du jardin

Si ces légumes sont laissés dans le sol, ils ne poussent plus, à moins que le climat ne devienne plus doux. De plus, si vous négligez de les récolter, les plantes vont progressivement pourrir, ce qui attirera les rongeurs. Cela signifie que vous ne pourrez pas profiter de vos légumes et que de nombreux parasites risquent d’envahir votre potager. Donc, jusqu’à ce que vous soyez prêt à les cuisiner et à les manger, conservez-les au frais dans le réfrigérateur ou dans une boîte en bois dans la cave ou le garage.