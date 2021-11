Comment enlever les taches de vernis à ongles sur diverses surfaces ?

Les vernis sont certes capables d’assurer la beauté des ongles des mains et des pieds. Mais durant leur utilisation, la moindre inadvertance est également en mesure de causer des taches difficiles à nettoyer sur différents éléments de votre environnement immédiat. Heureusement, on peut toujours compter sur les astuces d’élimination efficace et rapide de salissures pour palier à ces désagréments.

Utiliser l’acétone pour éliminer les taches de vernis à ongles sur vos vêtements

Lorsqu’on procède à un soin de vernis sur les ongles des mains ou des pieds, l’une des matières les plus susceptibles de recevoir une ou des marques de votre liquide est le tissu des vêtements que vous portez.

Pour se débarrasser de ces taches qui auront certainement un aspect visuel néfaste sur vos habits, le recours à l’acétone encore appelé propanone est recommandé. En effet, c’est une substance qui possède les propriétés hygiéniques nécessaires pour éliminer efficacement les substances cosmétiques des vernis à ongles en contact avec les matières textiles.

Vous pouvez ainsi donc l’utiliser aussi bien sur les tissus en laine, en coton et même en soie. Néanmoins, l’utilisation de l’acétone sur textile acétate est proscrite pour éviter d’endommager encore plus vos habits conçus avec cette matière.

Recourir à l’ammoniaque pour nettoyer les taches de vernis à ongles sur vos moquettes

Une autre matière potentiellement vulnérable aux marques de votre vernis à ongles débordant des côtés est le tissu recouvrant vos tapis de décoration intérieure. Pour donc vite remédier à cela afin d’éviter que la tache ne s’endurcisse et soit plus tard plus compliquée à effacer, il est important de faire usage d’une solution aqueuse obtenue à base d’ammoniac.

Cela consiste d’une part à diluer ce produit dans de l’eau et à l’appliquer sur la zone tachée de votre moquette. D’autre part, pour vous garantir un nettoyage optimal, il vous est conseillé de faire passer une brosse souple sur la partie de la marque afin de faire partir plus facilement les résidus collants de votre vernis à ongle.

Il est également utile de savoir que l’ammoniaque est un produit d’hygiène dont l’utilisation en toute sécurité pour la santé répond à un certain nombre de précautions.

Il s’agit notamment du port de gants et de masques qui sont obligatoires.

Utiliser différents produits d’hygiène pour nettoyer les taches de vernis à ongles sur votre mobilier

La plupart du temps, les adeptes de soins de vernis à ongles pour plus de confort durant leur pratique de beauté préfèrent s’installer au bord d’une table. Une habitude normale qui peut néanmoins aboutir à des traces de vernis parvenant à tomber sur ce type de mobilier. Il est alors dans ce cas important de savoir les produits sur lesquels compter pour s’assurer une prompte remise au propre.

Pour les matières en bois par exemple, vous aurez le choix entre du papier de verre ou de l’alcool chauffé à 70° selon la nature de votre bois. S’il s’agit par contre d’une matière en vitre, vous aurez besoin de nettoyer votre surface avec un chiffon contenant de l’acétone.