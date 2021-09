Comment porter la jupe pour un look plus stylé à la rentrée 2021-2022 ?

C’est la rentrée, on le sait ! Jetez un œil aux grandes opportunités qui marqueront les tendances mode de la nouvelle saison. Face à la météo volatile, Fashion a riposté. Face aux journées ni trop froides ni trop chaudes, il n’y a rien de plus adapté qu’une robe à l’automne 2021. Modèles longs, plissés, crayon, jeans et même en cuir, voici comment s’échauffer et accueillir la rentrée en beauté !

Bien que l’été touche à sa fin, nous ne voulons pas perdre le sens de la mode ! L’alliée mode qui allie confort et tendance en cette nouvelle saison est sans conteste la jupe ! Pour le plus grand bonheur des fashionistas, il a été dévoilé en de multiples versions cet automne. Voici quelques idées de looks de jupe à reproduire en début d’année scolaire. Bonnes nouvelles ?

Pour réussir dans certains d’entre eux, vous n’avez pas besoin de magasiner. Il suffit de chercher dans votre garde-robe pour trouver de beaux styles à porter cette saison. Mini jupes, jupes mi – longues ou jupes longues, en vinyle, en velours ou en jean, il existe de nombreuses options qui vous donneront envie de l’utiliser dans votre garde-robe d’automne.

Look avec jupe en cuir

Suivant la tendance de l’automne et de l’hiver 2020-2021, nous avons formellement signé un contrat pour le retour du cuir. Matière vedette cette année, dans le prêt-à-porter et les accessoires, le simili cuir s’enrichit de nouvelles pièces vestimentaires, comme les jupes. Fendue, droite, crayon, mixte, pliée ou fluide, vous pouvez la porter de jour comme de nuit, été comme hiver.

Combinez quelques vêtements dans votre dressing, il est facile d’assortir un T-shirt, un pull et une chemise. Laine, résille, cachemire ou tulle, il ne ménage aucun effort et s’associe facilement avec d’autres articles en cuir.

Look avec jupe en jean

Les jupes en jean sont définitivement un incontournable de la mode et peuvent être portées toute l’année, été comme hiver. Bien que nous ayons tendance à préférer la version mini ou midi, nous avons commencé à changer d’avis. Cet automne, les jupes en jean sont très longues, voire très longues.

Reste à savoir comment l’assortir avec nos œuvres préférées. Classique, rock et street, il s’adapte à toutes les tenues. Notre look préféré ? Jupe fendue extra longue avec jean effiloché, T-shirt blanc et talons hauts. Pour les amateurs de vêtements de sport, associez une jupe en jean à un crop top uni et assortissez vos meilleures baskets.

Look avec jupe (longue) plissée

Qu’elles soient monochromes ou colorées, à motif ou métallisées, jupe longue ou jupe mi-longue, les jupes plissées offrent une variété de combinaisons polyvalentes pour la rentrée 2021-2022. De plus, il a fière allure de jour comme de nuit. Les jupes plissées sont également très adaptées pour mettre en valeur vos nouvelles chaussures. Choisissez la version droite ou XXL et portez-la en toute confiance. Enfin et surtout, la jupe doit toujours être au premier plan.