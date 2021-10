Comment rendre votre rangement de maison facile ?

Une maison bien rangée, ordonnée et propre dégage naturellement des ondes positives et donne envie d’y rester. Le nettoyage régulier de votre demeure n’est donc pas un aspect à banaliser. Il n’est pas seulement destiné à vous faire bien paraître auprès de vos invités. Pour vous faciliter la tâche, quelques conseils et techniques de rangement simples sont proposés.

Les bonnes attitudes à avoir pour un rangement facile

La toute première règle pour désormais mieux ranger votre maison est d’avoir le sens de l’ordre. Cela signifie tout simplement d’être plus minutieux dans la façon de disposer chaque élément dans votre espace de vie. Chaque chose doit donc être à sa place. Les assiettes n’ont par exemple rien à faire dans le canapé, ni les coussins au sol.

Ensuite, il faudra apprendre à s’autodiscipliner pour toujours faire preuve de propreté. Les ordures ne devraient par exemple être nulle part ailleurs que dans la corbeille. Pour finir, aucun bon rangement ne pourra aussi se faire si vous n’exploitez pas convenablement votre espace. Disposez convenablement vos mobiliers de rangement de façon à économiser de l’espace pour mieux aérer votre maison et pour prévoir de la place pour d’éventuelles installations.

Rangement du salon

Aménager un salon n’est la plupart du temps pas très simple. Partant du coin accueil jusqu’à l’espace salle à manger il faut une disposition assez réfléchie. Comme vous auriez pu l’imaginer, le choix de l’emplacement du canapé est le plus déterminant dans le rangement d’un salon. Ne disposant pas d’une suite très spacieuse, essayez de très souvent mettre les canapés contre le mur et face à l’endroit le plus attrayant de la pièce notamment le plus souvent face à la télévision ou la cheminée.

Ensuite, faites en sorte qu’il y ait toujours de l’espace pour la libre circulation dans le salon. Vérifiez également la position de votre salon par rapport au soleil car c’est une pièce qui doit être tout le temps éclairée et surtout aérée. Optez pour une décoration pas très encombrante et évitez surtout d’installer au salon les accessoires qui n’y ont pas leur place tels que le réfrigérateur ou le four.

Rangement de la cuisine

Cuisiner étant tout un art, l’espace qui y est dédié devrait obligatoirement aller dans le même sens. Pour un rangement optimal de votre cuisine, utilisez des étagères pour doubler votre espace. Ajoutez des tiroirs aux armoires profondes.

Utilisez une barre magnétique pour ranger les couteaux et autres objets métalliques tranchants ou pointus. Choisissez des meubles de cuisine avec des façades unies qu’on peut installer jusqu’au plafond et gagner ainsi assez d’espace.

Rangement de la chambre

La détente dans une chambre dépend essentiellement d’un espace bien organisé, rangé et confortable. À la recherche de ce confort, commencez donc par opter pour un lit à tiroir de rangement pouvant accueillir des chaussures, des livres et disposant d’une tête multifonction. Disposez d’un placard spacieux regorgeant des niches pour les vêtements et autres objets. Pensez aussi à laisser au maximum de la place au sol pour faciliter la circulation