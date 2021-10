Comment traiter vos cheveux pour qu’ils soient doux et brillants ?

Tout le monde veut avoir de beaux cheveux. Et, pour arriver à un tel résultat, il faut commencer par bien les traiter. Il existe des traitements simples et naturels qui s’adaptent à tous les types de cheveux et leur permettent d’avoir de la brillance et de la douceur. Voici comment vous pouvez traiter vos cheveux pour les rendre doux et brillants.

Prenez le temps de prendre soin de vos cheveux

Décoloration, mèches, pollution nos cheveux sont tiraillés de toute part. Si vous voulez donner de la brillance et de la douceur à vos cheveux, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à votre après-shampoing. Vous devez apprendre à nourrir et à hydrater vos cheveux. Vous n’avez pas besoin de vous ruer dans une grande surface pour vous procurer des produits pour vos cheveux. Vous pouvez vous-même préparer vos propres masques pour cheveux à la maison. Nous vous donnons un exemple de masque.

Exemple de masque maison

Dans un bol en plastique, mélangez un jaune d’œuf et 4 cuillères à soupe d’huile d’amande douce, du jus de citron et une cuillère à soupe de miel. Ajoutez également 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Appliquez le masque sur des cheveux humides ou des cheveux secs pendant une quinzaine de minutes. Rincez bien et faites votre shampoing normalement. Ce masque donne force, vitalité et brillance aux cheveux.

Se brosser les cheveux pour les rendre beaux

À l’instar de la peau, le cuir chevelu contient des glandes sébacées. Ces glandes sébacées rendent les cheveux ternes en les asphyxiant. Pour remédier à ce problème et retrouver des cheveux doux soyeux et brillants, vous devez vous brosser les cheveux efficacement.

En effet, en vous brossant les cheveux de façon efficace, vous vous débarrassez des impuretés qui s’incrustent dans vos cheveux, et dans votre cuir chevelu. Pour un bon brossage des cheveux, vous devez commencer de la nuque vers le front, les côtés vers le haut du crâne et pour finir le brossage, partir du front vers la nuque. Un bon brossage des cheveux se fait également en choisissant une brosse adaptée aux cheveux courts ou longs.

Utilisez des eaux de rinçage fait maison

L’eau de rinçage vient en dernière position après avoir lavé les cheveux. En effet, il vient donner de l’éclat, de la souplesse et de la réparation aux cheveux. Il y a différentes sortes d’eau de rinçage que vous pouvez préparer vous-même et l’utiliser pour vos cheveux.

Exemple d’eau de rinçage

Mélangez dans 1,5 litre d’eau froide 3 à 4 cuillères à soupe de vinaigre. Secouez bien et versez cette eau sur votre cuir chevelu jusqu’aux pointes. Essorez et séchez-vous les cheveux. Pensez à le faire sur des cheveux propres.

Mangez équilibré

Une alimentation saine et équilibrée donne forcément des cheveux forts, brillants et soyeux. Vous devez aussi manger des aliments riches en nutriments qui vont favoriser la synthèse de la kératine pour une bonne pousse des cheveux.