Comment utiliser les réseaux sociaux pour faire croître votre activité sur internet !

Afin d’augmenter leurs activités, les entrepreneurs et les dirigeants de PME doivent utiliser les réseaux sociaux. La communication d’entreprise est devenue très numérique. Cependant, les gens peuvent être déconcertés par les nombreuses possibilités offertes par les réseaux sociaux : lesquels choisir, comment les utiliser et pour quoi ?

Voici quelques idées que vous pouvez utiliser pour développer vos activités sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat…

Choisissez bien vos réseaux sociaux

Il faut faire un choix, car il n’y a pas assez de temps pour communiquer partout. Vous devez choisir votre réseau social en fonction de vos activités et de vos objectifs. Si vous avez des clients B2B et que vous souhaitez améliorer votre entreprise à moindre coût, veuillez d’abord utiliser Facebook et Instagram.

LinkedIn est très intéressant pour le B2B, mais nécessite un budget d’achat de sponsoring d’au moins 10 euros par jour.

Bien sûr, le raisonnement dans les publications organiques (pas d’achat d’annonces) est un peu différent. Vous avez la possibilité d’obtenir le meilleur parti de LinkedIn ! Facebook et Instagram continuent d’attirer plusieurs personnes ainsi que les chefs d’entreprise, car ils sont à leurs heures perdues.

Mais attention aux capacités de positionnement fonctionnel de ces deux réseaux. Contrairement à LinkedIn, elle n’est pas toujours bien informée. En BtoC, si vos clients sont jeunes, merci de parier entièrement sur Instagram, Facebook et même Snapchat.

Pinterest peut aussi représenter un intérêt certain dans des domaines très intuitifs comme la décoration et le shopping. N’oubliez pas que les publications organiques n’atteindront jamais toutes les publications sponsorisées par votre public.

Groupes sur les réseaux sociaux : discuter et vous faire découvrir

Sur les réseaux sociaux, les groupes constituent un vrai régal. Vous pouvez rejoindre des groupes sur Facebook ou LinkedIn gratuitement. Choisissez-les en fonction de vos activités ou des préoccupations de vos clients. En effet, ils vous permettront de communiquer avec vos pairs ou avec des clients potentiels.

Une fois que vous êtes autorisé à rejoindre le groupe, partagez régulièrement des informations et ne vous promouvez pas. Il ne faut pas être trop agressif, mais intelligemment faites-le savoir. Je dis souvent que vendre sur les canaux numériques est un processus lent et itératif.

Régularité : publiez régulièrement, ne publiez pas trop de messages en même temps

Pour gagner en popularité sur les réseaux sociaux, vous devez être présent, visible et au service de votre communauté. Publiez régulièrement. Il n’y a pas de règles strictes, essayez de trouver votre propre rythme.

Une à deux fois par semaine sur Facebook, tous les jours sur Instagram, deux fois par mois sur LinkedIn. À vous de trouver votre rythme et votre inspiration. Dans tous les cas, évitez de poster 2 messages l’un après l’autre.

Cela ne laissera pas à votre communauté le temps de réagir en commentaires. Si vous mettez les publications le même jour, vous risquez de saturer votre communauté sauf sur Twitter où la fréquence de publication doit être plus intensive.