Cuisine, comment redonner vie aux feuilles de laitue

Si vous avez oublié votre salade dans le réfrigérateur, ne la jetez pas si elle est un peu fanée. Il existe des astuces simples pour raviver une salade flétrie et lui redonner du croquant. Nous allons vous montrer les astuces pour rendre vos feuilles de laitue à nouveau croustillantes.

Première astuce

L’astuce consiste à lui faire subir un choc thermique en le faisant tremper dans un bain chaud, puis dans un bain froid.

Ce qu’il faut préparer

2 bassines. Du vinaigre blanc. De la glace. De l’eau chaude

Procédure

Remplissez une bassine d’eau chaude. Mettez la salade dans l’eau chaude pendant 10 secondes. Remplissez l’autre bol d’eau plate. Ajoutez à l’eau une demi-tasse de vinaigre blanc et de la glace. Faire tremper la salade dans ce deuxième bain. Égoutter la salade comme d’habitude.

Et c’est tout. Votre salade flétrie est à nouveau dodue et croquante. Simple, facile et efficace. C’est mieux que de le mettre à la poubelle. Si vous avez un évier à deux bacs, vous n’avez pas besoin des cuvettes. Fonctionne pour tous les types de laitue, scarole, endive, feuille de chêne, batavia et roquette. Mais ça marche aussi sur les herbes fanées.

L’astuce de la serviette en papier

Dès que vous rentrez des courses, lavez la salade et placez-la dans un récipient entouré de papier absorbant. Le papier absorbant absorbera l’humidité et empêchera la salade de se flétrir. Cette astuce peut également être utilisée dans des sacs de congélation pour garder votre salade fraîche pendant une semaine.

L’astuce du torchon propre

Si vous avez acheté une salade. Suivez les mêmes conseils que précédemment : lavez-la, séchez-la (mais ne la séchez pas trop) et placez-la au centre d’un torchon propre. Puis repliez les bords et emballez délicatement. Placez-les dans un bac à légumes au réfrigérateur.

Vieux croûtons

C’est la même chose que si vous conserviez des biscuits. Placez le pain durci dans un sac à salade lavé et séché. Le pain sec absorbe l’eau et permet à la salade de rester fraîche.

Comment conserver la fraîcheur de la salade dans le réfrigérateur ?

Voici quelques conseils simples qui vous permettront de conserver votre salade au réfrigérateur pendant une semaine ou plus.

Lavez-le immédiatement

Si vous avez une belle laitue qui vient de revenir du marché, préparez-le immédiatement. Séparez les mauvaises feuilles, lavez les bonnes et essorez-les avec une essoreuse (mieux encore, utilisez un chiffon propre). Placez ensuite la salade propre et sèche dans une boîte hermétique ou un sac de congélation hermétique. Stocké de cette manière, il se conserve sans problème pendant 10 jours.

Conseil supplémentaire : vous pouvez prolonger la durée de conservation de cinq jours en utilisant une boîte sous vide.

Conseils pour la cuisson des salades

Voici quelques conseils qui vous aideront toujours à apprécier votre salade.

Ajoutez toujours une petite quantité de vinaigre blanc à l’eau de rinçage. Cela aidera à maintenir le croustillant.

Coupez toujours les feuilles à la main. Si vous utilisez un couteau, le métal peut oxyder les feuilles.