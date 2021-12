Cuisine, connaissez-vous les vraies vertus de la feuille de menthe ! 

Lorsqu’il est question des bienfaits des aliments pour la santé, les légumes, les fruits et les agrumes sont souvent mentionnés. Aujourd’hui, mettons l’accent sur la menthe. Cette plante est bénéfique pour la santé. Voici donc quelques avantages de la menthe pour la santé et le bien-être.

Stimulant digestif

La menthe contient de grandes quantités de vitamine C et de fer, mais c’est avant tout un stimulant digestif. En particulier, il soulage les douleurs d’estomac et traite efficacement les problèmes digestifs. Pour cette raison, il est régulièrement utilisé en cuisine pour prévenir les problèmes digestifs.

Les feuilles de menthe hachées peuvent être ajoutées à des plats tels que le taboulé et les soupes de légumes à base de tomates, de courgette et de céleri pour en relever le goût. Ils peuvent également être utilisés pour préparer des salades de tomates et des salades de fruits. Après un repas, vous pouvez préparer une infusion maison en faisant tremper cinq feuilles de menthe dans de l’eau bouillante.

Contre les insectes

La menthe est un grand ennemi des petits insectes, qui ont surtout peur de la traverser. Dans le potager, cette plante verte bien-aimée éloigne les fourmis. Vous pouvez également éloigner les pucerons sans hésiter en le faisant infuser et en le saupoudrant sur les feuilles de diverses plantes. Enfin, si elle est appliquée sur les ouvertures de la maison, elle empêchera les moustiques et les araignées d’y pénétrer.

Pour soulager les piqûres

L’effet antivenimeux de la menthe est connu pour éliminer les effets toxiques des piqûres d’insectes. Il est ensuite utilisé en cataplasme pour soulager la douleur. Pour ce faire, il suffit de ramollir les feuilles dans de l’eau tiède. Appliquez ensuite le cataplasme pendant 10 minutes. Juste comme ça, les démangeaisons ont disparu.

Contre la mauvaise haleine

La mauvaise haleine peut être un obstacle majeur à une bonne santé. Cependant, ce problème n’est pas nécessairement dû à une mauvaise hygiène. Vous devez donc trouver rapidement une solution avant que la situation ne s’aggrave. Les menthes sont un moyen très efficace de lutter contre la mauvaise haleine. Vous n’avez pas nécessairement besoin de produits coûteux pour cela. Il suffit de mâcher une feuille de menthe de temps en temps. Si mâcher la feuille de menthe ne vous convient pas, il existe d’autres options. Vous pouvez opter pour l’huile essentielle de menthe, ou vous pouvez faire une infusion.

La menthe contre le rhume et les douleurs

La menthe est un antidouleur très efficace. En cas de choc important sur les muscles, les huiles essentielles de menthe sont le premier remède pour soulager la douleur. Il est de ce fait conseillé de garder un petit flacon de ces huiles essentielles à portée de main en cas de choc grave. De même, si vous avez un gros rhume et que vous avez du mal à respirer, choisissez l’huile essentielle de menthe.

La quantité de menthol contenue dans cette plante peut pomper l’air dans les narines en quelques secondes, soulageant et même guérissant un rhume. La menthe est une plante qu’il ne faut pas négliger. Il est également facile à cultiver, même si vous n’avez aucune connaissance en matière de verdure. Bien sûr, essayez d’en prendre régulièrement en quantités modérées et faites-nous part de vos impressions.