Cuisine : savez vous que vous pouvez utiliser les épluchures de pommes de terre !

Les pelures de pommes de terre sont riches en fer, en calcium et en potassium. Ils constituent également une bonne source de fibres. Vous serez étonné de voir comment ils peuvent être utilisés dans la maison, le jardin et même comme produits de beauté. Pour toutes ces utilisations merveilleuses, nous recommandons vivement d’utiliser des pommes de terre issues de l’agriculture biologique.

Faire briller l’acier inoxydable

Pour nettoyer les appareils en acier inoxydable, frottez-les avec l’intérieur d’une pelure de pomme de terre. Les résultats sont étonnants. Votre acier inoxydable sera comme neuf.

Désodoriser l’huile de friture

Si l’odeur de l’huile dans votre poêle vous inquiète, il suffit de faire chauffer l’huile, d’y ajouter les pelures de pommes de terre, de les faire cuire pendant 5 minutes, puis de filtrer l’huile. Votre poêle est désormais propre et purifiée. Et l’odeur désagréable a disparu.

Apaiser les brûlures

Pour traiter rapidement les petites brûlures, appliquez une pelure de pomme de terre à l’intérieur de la plaie. Fixez-la avec un sparadrap et n’oubliez pas de changer régulièrement de pellicule. Sachez que plus la peau de la pomme de terre est épaisse, plus cette méthode est efficace.

Faire pousser des pommes de terre

Vous pouvez faire pousser des pommes de terre en utilisant des peaux de pommes de terre qui ont déjà germé. Lorsque vous planterez les peaux germées, vous aurez de belles pommes de terre.

Plantes cultivées

Les peaux de pommes de terre sont une riche source de fer, de calcium et de potassium. La plante sera heureuse de les avoir. Pour améliorer la croissance, enterrez les peaux de pommes de terre au pied de la plante.

Apaise les coups de soleil

L’amidon contenu dans la peau de la pomme de terre apaise les brûlures légères et les coups de soleil. Il suffit d’appliquer l’intérieur du peeling sur la zone que vous souhaitez traiter pour qu’elle guérisse.

Réduire les cernes

Il n’y a pas de meilleure façon d’éliminer les cernes imperceptibles qu’avec une peau de pomme de terre. Appliquez l’intérieur du peeling sur le contour des yeux et laissez agir pendant au moins 10 minutes. Répétez l’opération autant de fois que nécessaire pour réduire les cernes sous les yeux. Il aide également à atténuer les poches sous les yeux qui apparaissent parfois au réveil.

Prévention et traitement de l’acné

Les peaux de pomme de terre ont un effet merveilleux sur le visage. Si vous avez un vilain bouton sur le visage, appliquez-y l’intérieur d’une pelure de pomme de terre et laissez-la agir pendant cinq minutes. L’application régulière de ce remède réduira la production de sébum qui provoque l’acné et la peau grasse.

Nourrir les animaux

Au lieu de jeter les peaux de pommes de terre cuites à la poubelle, vous pouvez les donner aux animaux. Cela vaut également pour les poulets, les lapins et de nombreux autres animaux de la ferme. Il suffit de mélanger les peaux à d’autres aliments pour obtenir un repas nutritif que les animaux raffolent.