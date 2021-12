Cuisine : voici les erreurs que vous devez éviter pour ne plus rater vos gâteaux !

Ne pas réussir à faire un gâteau est toujours un gros problème, surtout quand on reçoit des invités. Mais soyons francs, quand un gâteau échoue, il y a une raison. Voici quelques erreurs à éviter pour que vous n’ayez plus de gâteau raté.

Prendre une casserole trop grande ou trop petite.

Il faut les 3/4 d’un moule à gâteau. Si la recette ne précise pas la taille du moule, attendez d’avoir fait la pâte et choisissez un moule en conséquence. Si le moule est trop petit, la pâte va déborder ou former de petits geysers. Un moule trop grand donne un gâteau plat, qui peut être sec parce qu’il cuit plus vite que ce que prévoit la recette.

Mélange excessif de la pâte à gâteau

C’est une erreur classique. Malheureusement, lorsque la pâte à gâteau contient de la levure chimique, celle-ci commence à agir immédiatement et le gâteau doit être cuit avec très peu de repos.

Décongeler les fruits avant de les ajouter à la pâte à gâteau

L’eau sera libérée pendant la cuisson et le gâteau mettra de nombreuses heures à cuire avec des résultats insatisfaisants. Le fait de mettre les fruits congelés dans le gâteau lui donnera un meilleur goût. L’idéal est de placer la moitié des fruits au centre de la pâte et le reste à la surface afin qu’ils soient répartis de manière homogène.

Faire cuire votre gâteau dans un four trop chaud

Une croûte se formera alors à la surface du gâteau, ce qui rendra difficile la pénétration des ondes de chaleur. Votre gâteau aura des fissures au milieu. Idéalement, le gâteau doit être cuit à une température de 165 °C à 175 °C. Cependant, si vous faites cuire les gâteaux dans des moules individuels, vous pouvez augmenter la température à 180 °C pour emprisonner la pâte, ce qui conservera l’humidité et rendra les mini gâteaux plus moelleux.

Refroidissement du gâteau dans le moule

Idéalement, les gâteaux doivent être démoulés immédiatement pour éviter qu’ils ne continuent à cuire dans les moules. Le refroidissement du gâteau sur une grille permettra à la vapeur de s’accumuler sur le dessous du gâteau et l’empêchera de devenir trop humide. Si le gâteau est très mou, pensez à tapisser le moule de papier sulfurisé au lieu de le beurrer simplement. Pour faire le gâteau, beurrez le moule (le papier collera bien), posez le cercle au fond et tapissez les côtés de papier sulfurisé.

Conseil bonus

Évitez d’utiliser de grands cercles placés directement sur le moule, car cela laisserait des marques disgracieuses sur le gâteau fini. Vous savez maintenant à quoi vous devez faire attention pour éviter l’échec du gâteau. Simple, efficace et pratique. Après tout, ce n’est pas si compliqué. Il ne vous reste plus qu’à trouver la recette qui vous convient le mieux et à vous mettre à la cuisine pour recevoir votre famille et vos amis.