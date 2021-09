De Cristina Córdula à Monica Bellucci, découvrez ces looks de stars incontournables cet automne !

Lorsqu’on est une femme, une tenue adaptée et tendance viendra vous apporter la confiance dont vous avez besoin pour affronter le monde. Vous pouvez d’ailleurs vous inspirer de célébrités féminines engagées pour la cause féminine, telles que Cristina Córdula, Estelle Lefébure, ou Monica Bellucci. Elles vous proposent des styles tendance au déjeuner Swarovski que vous pouvez personnaliser.

Le style qu’il faut

On vous l’a sans doute déjà dit, bien s’habiller n’est pas forcément une question de mode, mais plutôt de style. Alors, si vous n’avez pas un sens accru de la mode, vous avez tout de même la possibilité de vous inspirer de grandes figures de la mode et du cinéma pour avoir un look tendance cet automne.

Vous pouvez par exemple suivre les pas de Monica Bellucci qui resplendit avec un tailleur pantalon noir. Cette tenue monochrome lui permet d’être classe et raffiner sans en faire trop. Elle associe sa tenue à un sac Louis Vuitton et permet de se rendre aussi bien à un déjeuner d’affaires qu’au travail. Vous pouvez également toujours dans le même style du tailleur uni couleur, le rehausser en y associant des accessoires de couleur, les chaussures par exemple, rouge ou bleu canard.

Vous avez également la possibilité de vous inspirer du mannequin Estelle Lefébure qui nous confirme qu’il faut toujours avoir une petite robe noire dans son dressing. À la fois raffinée et sophistiquée, elle met en valeur vos courbes tout en restant raffinée sans tomber dans la vulgarité. Elle y associe un sac d’un jaune vif pour donner un peu de gaité à l’ensemble. Vous pouvez aussi vous tourner vers la célèbre Cristina Córdula, qui a déjà démontré à mainte reprise son sens du style et du raffinement notamment à travers ses conseils dans les reines du shopping.

Toujours dans l’uni couleur noire, elle choisit de jouer sur les matières et les motifs pour créer du contraste et fait ressortir son ensemble, de bijoux colorés tels que ses boucles mauves. Comme vous pouvez le voir, cet automne, la tendance est au monochrome. Si vous avez décidé de vous mettre en valeur à travers votre tenue, n’oubliez pas votre mise en beauté.

Le make-up adapté

Pour être tendance cet automne, il ne faut surtout pas oublier votre mise en beauté. Pour ce faire, vous devez déterminer en fonction de votre morphologie et de votre style le maquillage qui vous mettra le plus en valeur. Vous pouvez vous inspirer de ces reines de beauté pour savoir ce qu’il faut faire et ce qui vous ira.

Si vous vous identifiez à Caroline Receveur, le maquillage glowy vous ira parfaitement. Il s’agit de se maquiller sans en avoir l’air. Donner de la fraîcheur à son teint et à sa peau tout en faisant ressortir ses atouts, et ce en toute légèreté. La beauté naturelle est donc mise en valeur à travers une peau hydratée par des soins.

Vous avez également la possibilité de vous tourner vers le look de Monica Bellucci qui adopte le « smokey eye ». Le maquillage charbonneux est une technique qui joue avec différentes teintes de couleurs sombres et neutres pour faire ressortir votre regard. Il vous donne de la classe et vous donne une allure plus imposante.

Quant à Cristina Córdula, elle opte pour une mise en beauté naturelle qui convient à tous les visages et corrige toutes les imperfections. Ce style est facile à réaliser et se porte à toutes les occasions et même au quotidien.