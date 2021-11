Décoration : voici les éléments de déco à ne pas rater pour un intérieur tendance en 2022 !

N’êtes-vous pas curieux de savoir comment sera la cuisine tendance en 2022 ? Si c’est le cas, nous vous avons devancé et nous venons vous faire le compte rendu. Nous avons découvert les couleurs en vogue, les styles d’intérieurs, les décorations. Voici comment se présentera la cuisine tendance en 2022.

Une cuisine ensoleillée

Une cuisine ensoleillée c’est ce qu’il vous faut pour l’année 2022. Une cuisine avec de grandes fenêtres, un ilot ou une cuisinière tendance. Le plus important, c’est de décorer la cuisine de telle sorte à ce que la lumière naturelle puisse y faire son entrée. Le bonus sera d’ajouter quelques plantes vertes pour parfaire le décor.

Un carrelage métro

Les finitions mates ne sont plus d’actualité dans la cuisine en 2022. Pour cette année, nous passons en version brillante. On utilise les dosserets en carrelage qui sont très faciles à nettoyer. Pour une cuisine tendance, nous vous conseillons de poser des carreaux de style métropolitain et de forme rectangulaire. Pour ce qui est des interstices, des joints fins de 2 mm sont mieux.

Design des armoires

En 2022, vous avez le choix entre des armoires sur lesquels vous ne verrez pas assez de tirettes d’armoire, ni beaucoup de boutons, mais des armoires à façades plates et décorées avec de jolies poignées qui vont attirer l’attention. Vous pouvez aussi opter pour des armoires avec un système d’ouverture automatique, ou des armoires avec une pression sur la porte.

Des matériaux naturels

Pour plus d’écologie, le plastique disparaitra peu à peu de nos cuisines pour faire place aux produits naturels. Dans ce contexte, l’utilisation des matériaux naturels tels que le granite, le marbre, les armoires et les chaises en bois non peint sera une priorité. En plus d’être naturels, ils n’ont pas besoin de traitement chimique pour leur nettoyage, ce qui fait qu’ils ont de nombreux bienfaits sur la santé.

Le papier peint dans la cuisine

Le papier peint refait son entrée et sera parmi du design tendance en 2022. Cela vous paraitra surement étrange et pourtant c’est vrai. Vous pouvez trouver les papiers peints spéciaux cuisines dans les magasins. Une fois que vous aurez posé le papier peint et qu’il est sec, vous avez la possibilité de mettre une couche de vernis mat à base d’eau. N’oubliez pas de sceller les joints et les bords avec une protection supplémentaire.

L’éclairage de la cuisine design

L’éclairage dans une cuisine est très important pour son design. Les lumières dans une cuisine donnent souvent un aspect chaleureux et différent de ce qu’on lui connait sans éclairage. En ce qui concerne l’éclairage en 2022, la tendance sera dirigée vers l’éclairage raffiné et épurée avec des modèles artisanaux par exemple. Si vous voulez, vous pouvez opter pour un design simple qui se marie aux armoires.

L’utilisation du métal

Même si le bois et le marbre sont très tendance, n’oubliez pas la différence qu’offre le métal dans la décoration. En effet, en faisant le mélange de métal et de bois, vous pourrez apporter un certain contraste et une certaine chaleur à une surface en marbre par exemple.