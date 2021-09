Découvrez ces fruits et légumes qui vous permettent d’avoir une alimentation riche et saine !

Manger certains types d’aliments permet d’avoir un corps sain et en bonne santé. Il est recommandé de manger cinq fruits et légumes par jour pour la santé sans pour autant lesquels prioriser. Découvrez ici, les fruits et légumes à haute valeur nutritive que vous devez inclure dans vos repas pour d’avoir une alimentation riche et saine !

Des choux pour les microbiotes

Idéals pour vos défenses naturelles, les choux contiennent des fibres prébiotiques favorables au développement des bonnes bactéries intestinales à savoir les microbiotes. Ces derniers sont essentiels au renforcement de notre immunité face à certaines maladies.

Vous pouvez les intégrer dans votre alimentation en essayant les différentes variétés par exemple le chou blanc, le chou frisé, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le chou rouge ou encore le brocoli. Autant d’aliments antioxydants avec lesquels vous pouvez préparer des plats riches en vitamine B9 et en vitamine C afin de renforcer votre système immunitaire.

Le kiwi aux mille vertus

En smoothie, à croquer ou en salade de fruits, le Kiwi est un fruit qui vous permettra de faire le plein en vitamine C. Il s’agit d’un aliment souvent utilisé pour ses propriétés anti-oxydantes et son apport en fibres. Sa composition lui permet ainsi :

de faciliter le transit international ;

de maitriser le niveau de cholestérol contenu dans le corps ;

de booster le système immunitaire ;

de prévenir les maladies respiratoires ;

de filtrer les radiations solaires avec sa concentration en lutéine ;

mais aussi d’éviter les accidents cardiovasculaires et l’anémie.

Ce ne sont pas les raisons de manger ce délicieux fruit qui manquent, alors profitez-en.

L’ail, un médicament naturel

Déjà présent dans la plupart de nos plats, dont les sauces et assaisonnements de viande, l’ail est un aliment incontournable dans les cuisines du monde. Ses propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et anti-oxydantes lui confèrent une place de choix dans notre alimentation, mais aussi dans de nombreuses décoctions de la médecine traditionnelle.

De plus, il est à noter qu’il octroie au corps les prébiotiques indispensables pour sa flore intestinale et lutte contre certains virus comme la grippe.

Les agrumes pour l’énergie

Il est bien connu que pour être en pleine forme, notre corps à besoin de vitamines C nous fournissant l’énergie nécessaire. C’est dans ce cadre qu’interviennent les agrumes riches en fibre et en vitamine C. Qu’ils soient pelés ou pressés, on les savoure sans peine pour leur goût sucré.

Vous pouvez choisir ceux que vous préférez parmi les oranges, les pamplemousses, l’orange sanguine, le pomelo ou encore le citron pour prévenir les problèmes respiratoires et renforcer vos muscles. Il permet également de réaliser une cure détoxifiant en régénérant vos cellules à l’aide de ses propriétés anti-oxydantes. Petit bonus sont arômes favorisera la détente et la relaxation lors de la dégustation.

Les pommes pour un corps sain

Appréciée par les grands et les petits, la pomme est un fruit savoureux aux propriétés anti-oxydantes. Vous en mangerez davantage en prenant conscience de tous les apports en calcium, en fer, en magnésium, en phosphore et en potassium de cette dernière à votre système immunitaire.

En redynamisant celle-ci, la pomme ralentit le vieillissement et rend vos cellules plus résistantes et moins enclines à développer certains cancers. Sa teneur en fibre régule le cholestérol présent dans le sang et facilite le transit intestinal.