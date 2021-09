Découvrez cette astuce beauté pour choisir votre ombre à paupières de la meilleure des manières !

Lorsque vous faites votre mise en beauté, vous prenez sans doute le temps de travailler votre teint, de tracer et d’épiler vos sourcils ou encore de mettre vos lèvres en valeur. Pour les yeux, on se contente toutes d’un crayon, de l’eyeliner et pour celles qui essayent, d’une ombre à paupière pas toujours adaptée. Les yeux étant le reflet de l’âme, nous vous dirons comment sublimer votre regard et les faire ressortir.

Une pigmentation marquée

Tout comme la mode, le maquillage est évolutif. Autrefois, les pigments étaient priorisés, mais pour vous faciliter la tâche, une panoplie d’ombres à paupières est mise sur le marché. Si vous voulez vous maquiller comme une professionnelle, n’hésitez pas à rechercher des gammes aux tons bien pigmentés. La tendance du make-up étant au smoky eyes, ces nouveaux produits vous éviteront la superposition de plusieurs couches pour obtenir le résultat charbonneux escompté.

Un produit hypoallergénique

Se faire belle n’est pas une mince affaire surtout si vous avez une peau sensible. Toutefois, un bon produit ne devrait pas vous irriter ou vous picoter. Composées de substances métalliques et carbonées comme le cadmium, le chrome, le cobalt, le cuivre, l’oxyde de fer, la terre argileuse, le plomb, le mercure, le titane et le zinc, il est important de lire la composition pour écarter tous risques. Les paupières étant sensibles, évitez de les agresser et en cas de doute privilégiez un produit acheté en pharmacie.

Une couleur adaptée à vos yeux

En matière de maquillage, chacun ses goûts et ses préférences. Certains préfèrent les couleurs vives, tandis que d’autres préfèrent des tons neutres. Toutefois, pour faire ressortir votre regard vous devez adapter la couleur de votre ombre à paupières à vos yeux. Il ne s’agit pas d’uniformiser les couleurs, mais plutôt de jouer avec ses dernières pour créer un effet. Pour des yeux bleus, les teintes orangées ou cuivrées mettent en valeurs et celles cendrées ou chocolats insiste sur leurs clartés. Les yeux verts sont valorisés par les teintes nudes ou mauves. Quant aux yeux bruns, tout leur ira et s’ils tirent vers le clair, le gris, l’argent et le noir rendront leur regard plus intense.

Une tenue impeccable

On n’y pense pas toujours, mais la tenue d’une ombre à paupières est un critère de taille lors d’un achat. En effet, un produit qui dégouline ou se disperse sur l’ensemble de votre visage à chaque changement de température n’a pas sa place dans votre trousse à maquillage. L’alternative proposée par les marques, ce sont les ombres waterproof ou en texture gel-crème pour une longue durée. Solution très efficace d’ailleurs. Pour celles qui préfèrent les ombres à paupières en poudre, vous devrez l’accompagner d’une bonne base ou d’un fixateur pour une tenue irréprochable. Le choix d’un produit de maquillage n’est donc pas anodin. De nombreux paramètres comme ceux suscités vous permettront d’affiner votre choix. Vous avez donc à présent toutes les clés en main pour trouver la meilleure ombre à paupières qui soit.