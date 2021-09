Découvrez les meilleures astuces pour avoir une maison propre et sans odeurs !

Pour avoir une bonne santé, il faut avoir un environnement à l’hygiène irréprochable. Pour y parvenir, certains endroits nécessitent un nettoyage plus intensif que d’autres. Si le temps suffit rarement à tout faire, les astuces que nous vous proposons vous permettront d’y remédier.

La cuisine en passant par la salle de bain, on se sent toujours mieux lorsque tout est propre et que la maison possède une odeur agréable pour toute la famille. Vous découvrirez ci-dessous comment procéder.

Une cuisine impeccable

La cuisine est une pièce qui doit être en permanence propre. On y cuisine les repas de toute la famille et si elle est infectée de microbes, bonjour les maladies. Il est donc très important de la briquer. Vous pouvez commencer par l’évier en inox terni par de nombreuses vaisselles. Mélangez de l’huile et du vinaigre blanc et servez-vous en pour nettoyer votre évier avec un chiffon en microfibre. Le résultat est immédiat.

Inévitablement salis, les plaques de cuisson s’encrassent très vite. Il est souvent difficile de les briquer cependant, il est possible de les effacer avec du savon noir liquide. A l’aide d’une éponge, imbibez les parties crasseuses et laissez agir durant la nuit. Séchez ensuite à l’aide d’un chiffon en micro fibre après un rinçage à l’eau tiède. Vous n’en reviendrez pas.

Le lave-vaisselle est idéal lorsque vous vous retrouvez avec de nombreuses assiettes à laver. Cette dernière s’encrasse également avec les dépôts de graisse difficiles à éliminer. Pour y parvenir, lancez à vide le cycle long de la machine afin que la graisse se dissolve.

Le réfrigérateur conserve nos aliments et à parfois tendance à avoir une légère odeur due à la mauvaise conservation de certains aliments. Pour la maintenir propre, vous devez mélanger deux cuillères à soupe d’alcool à ménager et trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Une fois, le tout mélangé servez-vous en avec de l’eau chaude pour nettoyer entièrement votre frigo. Enfin rangez-y à nouveau vos aliments. Vous pouvez y laisser un bout de charbon ou un peu de bicarbonate pour absorber les futures odeurs.

Muni d’un verre d’eau pour trois verres de bicarbonate de soude, votre four sera rapidement comme neuf pour accueillir vos rôtis et vos pâtisseries. En dehors de la cuisine, la salle de bain est la pièce qui doit rester irréprochable.

Une salle de bain étincelante

Pour être vraiment propre, il est important de faire sa toilette dans un lieu irréprochable. C’est pourquoi votre salle de bain doit être entretenue. Par exemple, pour lutter contre le calcaire, vous devez nettoyer votre robinetterie à l’aide de jus de citron pressé et nettoyer la pomme de douche en le trempant dans du vinaigre blanc.

Le carrelage se nettoie quant à lui avec du liquide vaisselle et de l’eau chaude. Après avoir frotté le résultat est immédiat. Vous pouvez également insister sur les joints de carrelage avec un mélange d’eau et de bicarbonate de soude ou de blanc de Meudon. Finalisez avec de l’eau oxygénée et vous aurez un sol étincelant.

Les parois de douche doivent se nettoyer après chaque douche pour éviter les dépôts. Vous pouvez également les vaporiser de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude pour leur redonner leur aspect neuf et propre. Ce remède est efficace aussi bien sur les parois en verre, en plexiglas ou en plastique.

Quant aux miroirs et aux vitres, une demi-pomme, un spray contenant du vinaigre blanc, du liquide vaisselle et du jus de citron sera tout aussi efficace. Passez ensuite un chiffon ou du papier journal et le tour est joué. Vous savez maintenant comment maintenir votre maison propre avec ses astuces.