Découvrez les meilleures astuces pour éviter les douleurs cervicales lors des voyages !

Grâce aux progrès technologiques, les déplacements humains à longue distance sont de nos jours plus rapides. Cependant, ces voyages ont tendance à mettre nos corps à rude épreuve car ils ne sont pas toujours faciles à supporter. Peu importe le moyen de transport choisi lors de longs voyages, certaines parties de nos corps à l’instar du cou sont souvent sujets à des désagréments. Certaines astuces permettent néanmoins d’éviter les douleurs cervicales.

Le besoin d’être détendu

Les douleurs cervicales sont des douleurs ressenties au niveau des muscles du cou, souvent durant les voyages long-courriers. La première façon de les éviter est d’être détendue avant et durant le trajet. Ces douleurs sont le plus souvent associées au stress ou à des tensions.

Il importe donc d’essayer de tout anticiper au maximum. S’acquitter des tâches nécessaires avant le départ, prendre soin de préparer son sac à l’avance et arriver plus tôt avant le départ. Ensuite, durant le trajet, il faut pouvoir se relaxer, avoir l’esprit tranquille grâce à la lecture ou à la musique. Surtout, les excitants comme le café sont à éviter le jour du voyage.

La nécessité de bien choisir son siège de de s’installer confortablement

Quelque soit le moyen de transport, pour bien profiter de votre voyage, il faut un excellent choix de siège. Le siège ne doit pas être défectueux et doit favoriser l’adoption d’une bonne posture. Les mauvaises postures accentuent non seulement les douleurs cervicales, mais aussi le mal de dos. Il faut donc prendre une bonne posture et s’installer confortablement.

Assurer à ses jambes un maximum d’espace et de liberté de mouvement permet un voyage plus paisible, car le buste est bien plus posé, ce qui soulage le cou. Il faut donc décroiser et étirer régulièrement vos jambes, réaliser souvent des mouvements de flexion-extension. Les bagages aussi ne doivent pas être mis à côté des pieds.

Le réflexe de changer de position et de bouger assez souvent

Le plus grand mal lors de longs trajet, est l’immobilité prolongée. Cela est source de beaucoup de soucis, notamment les jambes lourdes et gonflées, ou encore les raideurs et douleurs au dos et au cou.

Changer fréquemment de position, permet d’éviter les douleurs au cou. Il faut aussi effectuer, à des intervalles de temps réguliers, des mouvements comme les rotations, les flexions et extensions avec le cou. Il faut également avoir l’habitude de décoller le dos du siège pendant un petit moment.

L’importance du coussin de cou

Un soutien cervical est important pour éviter les douleurs. Le coussin de cou s’avère ainsi être un accessoire important, lorsque vous cherchez à avoir la bonne posture de sommeil. L’avoir sur soi lors des voyages, est un sérieux atout.

Gonflable, rigide ou en microbilles, le coussin de cou se décline dans différentes matières, afin d’offrir confort, chaleur et maintien. Son utilité n’est plus à prouver. Les professionnels de la santé des muscles reconnaissent son utilité et le recommandent lors des déplacements, car il favorise le bon maintien de la tête et des cervicales en position de mobilité réduite.