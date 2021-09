Découvrez les meilleures astuces pour nettoyer efficacement vos ustensiles ou appareils en inox !

Une casserole, la poêle ou une machine à pop-corn ou même votre réfrigérateur, les revêtements en acier inoxydable sont à un endroit ou un autre de notre cuisine. Ils sont indispensables dans le quotidien. Mais le hic,c’est qu’ils sont souvent très salissants et incorporent assez vite les débris de nourriture. Pour les nettoyer efficacement et sans les abîmer, nous vous donnons quelques astuces simples et pratiques.

Utiliser des produits de nettoyage naturels

Si vous désirez maintenir l’éclat de vos ustensiles en inox, un nettoyage régulier est le premier critère qui doit être observé. Mais attention : les produits nettoyants industriels sont remplis de produits chimiques et sont vivement déconseillés. En plus d’être nocifs pour votre santé, ils peuvent également abraser ou corroder facilement le revêtement de votre ustensile.

Heureusement qu’il existe des solutions naturelles et simples. L’une des plus redoutables est : le mélange eau et savon de Marseille. Avec cette combinaison, vous pouvez maintenir au propre vos ustensiles en inox.

Un autre procédé miracle consiste à utiliser du bicarbonate de soude et du vinaigre que l’on associe à l’eau chaude pour les traces qui subsistent après le nettoyage. De plus, vous pouvez faire appel à la pierre d’argile ou le citron à huile pour venir complètement à bout des résidus.

Nettoyer sans traces

Lorsque vous finissez de nettoyer votre ustensile, il est fréquent de constater des traces qui atténuent son éclat. Généralement, la moindre trace se constate. Ainsi, après le nettoyage, pensez à bien rincer l’objet à l’aide d’un chiffon doux et sécher avec un chiffon en microfibres.

Enlever les taches incrustées dans l’inox

Même après le nettoyage, certaines tâches, notamment les taches grasses sont difficiles à retirer. Voici quelques solutions que vous pouvez employer pour les éliminer :

Pour les taches blanches, l’alcool et l’huile citronnée peuvent vous rendre un grand service ;

Pour les tâches grasses, les liquides de vaisselle qui sont des produits dégraissants à la base peuvent faire l’affaire ;

s'agissant des taches noires superficielles, le bicarbonate de soude mélangé à l'eau chaude dans l'ustensile peut vous aider à en arriver à bout.

Protéger l’inox contre les taches

Pour éviter que d’autres tâches apparaissent prochainement sur vos ustensiles en inox après que vous ayez tout nettoyé, commencez déjà par bien sécher la surface de l’inox. Ensuite, passez plusieurs couches de cire d’abeille à l’aide d’un chiffon doux afin de le protéger. Veillez à bien lustrer entre chaque couche de cire que vous avez appliquée.

Vous pouvez aussi faire plus simple en utilisant de l’huile que vous allez soigneusement repasser à la face du revêtement en inox. Avec de l’huile et un papier journal, frottez votre ustensile en faisant des mouvements rotatoires. Cela permettra de donner un coup d’éclat à vos objets en faisant briller l’inox. Vous pouvez en outre obtenir un résultat pareil avec un collant en nylon.