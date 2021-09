Découvrez les merveilleuses astuces pour détartrer votre fer à repasser !

Le fer à repasser est un appareil très essentiel dans le ménage. Très utilisé pour obtenir des vêtements lisses et chics, il peut toutefois contribuer à l’apparition de taches jaunes sur ces derniers ou surchauffer, lorsqu’il est entartré. Il se bouche et empêche ainsi la vapeur de se dégager.

Chercher à y remédier devient par conséquent nécessaire, ce qui implique donc un détartrage de l’intérieur du fer et un nettoyage de la semelle. Voici quelques astuces efficaces pour détartrer votre fer à repasser.

Bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est très idéal pour détartrer avec efficacité le fer à repasser. Pour y parvenir, il faudrait tout d’abord ajouter une cuillère à soupe d’eau dans deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude.

Et cela, en remuant, de sorte à obtenir une pâte. Ensuite, il faut appliquer cette pâte sur la semelle froide tout en frottant avec un chiffon. Enfin, il faudrait rincer la partie, avec une éponge humide. Vous obtenez ainsi un fer tout neuf et détartré.

Vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est un produit naturel, pas cher, et accessible à tous. Il est possible de l’utiliser pour détartrer le fer à repasser sans inquiétude. La procédure étant très simple, il suffit de verser un peu de vinaigre dans le réservoir vide. Il faudrait ensuite, brancher le fer et le régler en mode « vapeur ».

La prochaine étape consiste à appuyer à plusieurs reprises sur le bouton afin que le vinaigre s’évapore. Et cela, sans omettre d’éteindre l’appareil après et le laisser reposer. En dernière étape, il faudrait vider le réservoir, rincer et repasser enfin, à la température la plus élevée, un vieux vêtement. Cette étape permettrait de se débarrasser des résidus restants.

Vinaigre et citron

Cette opération est aussi simple et pareille que la précédente. Ici, il suffit d’utiliser du vinaigre blanc associé à du jus de deux citrons et un litre d’eau. En suivant la même étape que celle avec du vinaigre blanc uniquement, vous obtiendrez un résultat bluffant et exceptionnel.

Acide citrique

Pour se débarrasser du calcaire sur son fer à repasser, il est possible d’utiliser également de l’acide citrique. Pour le faire, il faudrait faire usage d’un litre d’eau et de deux cuillères à soupe d’acide citrique.

Frotter ensuite ce mélange sur la semelle refroidie et laisser agir pendant une heure environ. Enfin, il faudrait passer un coup d’éponge humide sur la semelle. Le résultat est époustouflant.

Détartrer aussi la semelle pour un détartrage complet du fer à repasser

Détartrer la semelle va nécessiter l’acquisition de vinaigre blanc. Pour y parvenir, il revient à tremper la semelle du fer à repasser dans du vinaigre blanc tout en laissant reposer pendant quelques heures.

Ensuite, il faudrait rincer soigneusement et procéder à un repassage d’un vieux chiffon avant de le faire avec un vêtement propre. Cela évitera de laisser toutes sortes de taches sur un quelconque vêtement.

Étant donné, que retirer le calcaire d’un fer à repasser peut prendre du temps, il faudrait une méthode standard et régulière de détartrage. Cela consistera à rincer la cuve de l’appareil toutes les dix utilisations. Pour y arriver, il faudrait juste remplir la cuve d’eau, la secouer et jeter par la suite le liquide.