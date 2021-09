Découvrez les styles vestimentaires et les assortiments qui vous feront vous sentir « Star » cet automne !

C’est l’automne, le temps se rafraîchit, il est donc temps de sortir vos robes longues et vos mentaux. Ces grands vêtements qui vous emmitouflent dans une chaleur réconfortante camouflent souvent votre sens du style. Pour y remédier, nous avons opté pour quelques styles époustouflants qui vous feront vous démarquer dans cet océan de conformité et de couleurs neutres. Découvrez ici les pièces à agencer pour vous pavaner comme une célébrité.

Raffinée en robe

Longues, fluides ou moulantes, les robes restent à la dernière mode quand on sait comment les porter. Rappelant la légèreté des feuilles d’automne, elles vous donnent fière allure et, vous permettent de faire une transition entre la chaleur de l’été et la fraicheur hivernale. En automne, on se tourne généralement vers les imprimés fleuris, vichy ou encore à carreaux, mais aussi vers les motifs ethniques et les couleurs unies douces. N’oubliez pas d’adapter votre choix à votre morphologie pour parfaire votre style.

Comme vous pouvez le voir la robe fait ressortir votre sensualité sans trop en montrer. Elle peut présenter une fente latérale ou être sensuelle si vous optez pour de la soie et, même s’accorder avec d’autres vêtements en fonction du lieu où vous vous rendez. Vous devrez donc l’accessoiriser avec des bijoux, un sac vintage ou encore un manteau tendance si vous souhaitez révéler la star qui est en vous durant cet automne. Vous avez toutes les clés en main ainsi que le sens du goût pour y arriver.

Tendance en manteau

Le manteau, on ne peut s’en passer lorsque les feuilles se mettent à tomber en plein automne. Il en existe une multitude, vous aurez donc le loisir de créer vos propres agencements pour vous démarquer. L’incontournable trench-coat ouvert ou fermer donne la classe à celui qui le porte. Dans un ton classique, il vient sublimer une robe longue et sublimer votre allure. La veste en jean Denim vient quant à elle sublimer vos tenues dans un look déstructurée tendance à la fois chic et détendu. Vous pouvez également opter pour une veste en cuir qui reste indémodable avec un pantalon en jean ou en tissu et un haut imprimé. Elle fait également son petit effet sur une robe longue à motifs.

La mode ne s’arrête pas là et vous propose de rajouter un peu de fantaisie à votre robe longue aux longues manches avec un gilet homme pour plus de pep’s. Quant au cardigan long ou fin, il sublime comme à son habitude les robes longues colorées ou les combinaisons. Pour ce qui est du blazer, il reste intemporel et fait ressortir aussi bien un jean, une jupe, qu’une robe longue. Elle vous donnera une classe naturelle et vous évitera de passer inaperçu. Enfin, le bomber très confortable et stylé, il est adopté avec les longues robes moulantes. Qu’on y mette les bras ou les dépose sur les épaules, on est tout de suite plus tendance. Il vous revient donc de créer votre style en choisissant votre pièce mode préférée et en l’agençant avec vos vêtements.