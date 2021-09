Découvrez les vertus anti vieillissement de ces fruits aux bénéfices insoupçonnés !

Vous prenez de l’âge, vous remarquez une perte progressive de votre beauté ? Apparition des rides, peau abîmée, ça ne s’arrête plus. Vous aimeriez ralentit le temps, mais hélas, ce n’est pas possible. Alors vous optez pour des produits industriels qui ont aussi leurs fâcheuses conséquences. Pourquoi ne pas miser plutôt sur des aliments naturels en occurrence les fruits ? Ils sont capables de freiner radicalement le vieillissement.

Healthy superfood concept with vegetables, fruit, herbs, spice and nuts. Food very high in antioxidants, anthocyanins, omega 3, minerals and vitamins.

Les fruits, une clé anti-vieillissement

Il nous a été recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ce n’est pas nouveau et nous l’avons bien cerné. En terme de fruits les plus conseillés et adaptés pour ralentir le vieillissement sont le Kiwi, le cassis ou les agrumes (oranges, citrons, clémentines et bien plus).

Ils représentent une source vraiment énorme de vitamine C qui favorise la synthèse de collagène. Idéal pour permettre à votre peau de rester élastique tout comme celle d’un bébé. Vous pouvez donc boire un petit jus d’orange pressé par exemple tous les matins. Vous n’avez rien à y perdre. Encore mieux il y a aussi le cassis qui vous confère les mêmes vertus. En plus, vous retrouverez votre peau de jeunesse peu à peu.

L’avocat aussi est un fruit à prioriser. Il apporte à l’organisme, de la vitamine E, de l’antioxydant et des acides gras mono-insaturés. Idéal pour maintenir l’hydratation et favorable pour la jeunesse de la peau.

Hormis cela, le jus de grenade associé aux raisons rouge et blanc à la purée de fraises. De même qu’à la framboise et aux cerises est idéal pour la peau. C’est un cocktail antioxydant parfait.

Ces fruits sont idéals pour ralentir efficacement le vieillissement et paraître toujours jeune même à un âge avancé. Mais sachez qu’en-dehors des fruits, vous pouvez vous intéresser aussi aux légumes. Il n’y a aucun mal à en manger. Ces légumes regorgent de multiples vertus pour la peau.

Chopped avocado on chopping board

Les légumes, à priser pour retrouver un corps rajeuni

Les légumes que vous devez privilégier sont les épinards, les brocolis et les choux. Ces aliments sont très riches en polyphénol. C’est un autre antioxydant qui s’attaque rigoureusement aux radicaux libres. Ces derniers ont responsables du vieillissement des cellules.

Il y a également la carotte, la patate douce, le pissenlit sans oublier la laitue romaine qui sont des aliments riches en bêta carotène. Cet antioxydant protège largement la peau du soleil. Idéal pour être épargné du vieillissement prématuré. Il est aussi considéré comme un précurseur de la vitamine A. Idéal pour rafraîchir la peau et lui donner plus de souplesse. C’est donc un merveilleux remède antivieillissement.

Le plus conseillé est de cuisiner ces légumes à la vapeur dans le but de mieux profiter des vitamines qu’ils contiennent. En optant pour les fruits et légumes, vous consommez moins de plats industriels et de produits sucrés.

En dehors des fruits et légumes, vous pouvez aussi faire le choix d’autres aliments. En occurrence les cèpes du Périgord, le riz brun, les œufs et bien d’autres.