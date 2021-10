Découvrez pourquoi vous devez garder votre chambre bien aérée !

La chambre à coucher fait partie des espaces les plus importants d’une maison. Il est donc essentiel qu’elle puisse remplir toutes les conditions nécessaires à votre mise en confort. L’une de ces conditions est qu’elle puisse jouir d’une bonne aération. Cet aspect n’est pas toujours priorisé pour ces lieux de repos et d’intimité mais garantit leur bon entretien et permet d’épargner plusieurs types de désagréments. L’exposé détaillé des avantages de la bonne aération de votre chambre vous fera donc peut-être changer d’avis.

La bonne aération de votre chambre favorise l’élimination des odeurs indésirables

Votre chambre comme tout espace d’interaction humaine est susceptible de produire à la longue des gênes liées à l’odorat lorsqu’elle n’est pas bien entretenue. Ce bon entretien passe justement par l’approvisionnement régulier de votre forteresse intime en air pur.

En effet, l’air naturel est reconnu être plus efficace que les désodorisants ou les systèmes de ventilation qui ne font qu’atténuer temporairement les mauvaises odeurs. Avec une ouverture extérieure au niveau de votre chambre, vous serez rassuré que l’air de la nature qui y entrera pourra faire évacuer les mauvaises odeurs. Il laissera aussi place au parfum des fleurs et des arbres s’il y en a à proximité de chez vous.

La plupart du temps, les sources d’odeurs indésirables au niveau de votre chambre peuvent être votre linge déjà utilisé notamment vos vêtements, vos draps, vos taies d’oreiller ou encore vos rideaux. Avant donc de les envoyer au lave-linge, l’aération de votre chambre pourra vous aider à mieux gérer leurs odeurs.

La bonne aération de votre chambre la protège de l’humidité et des parasites

Plusieurs accessoires ou espaces aménagés de votre chambre peuvent-être source d’humidité. Il peut s’agir par exemple d’une salle de bain intégrée, d’une serviette humide ou encore d’un vase d’eau contenant des fleurs.

S’il est vrai que ces différents exemples cités peuvent vous être d’une grande utilité, il est également important de retenir que leur humidité peut être à la base d’animaux parasites nuisibles pour votre environnement. C’est pour cela qu’il vous est conseillé de lutter contre l’humidité en ouvrant au moins deux fois par jour vos fenêtres pendant environ 30 minutes.

La bonne aération d’une chambre a des vertus sur le sommeil et l’esprit humain

En plus d’impacter positivement le bien-être de votre chambre, une bonne aération peut également agir sur votre bien-être physique et mental.

Dans un premier temps, il est reconnu que le corps humain a besoin d’une stabilité d’oxygène surtout lorsqu’il est au repos comme à l’occasion du sommeil. D’où la nécessité de bien aérer votre chambre avant d’aller au lit.

De plus, il est prouvé scientifiquement que l’homme a du mal à réfléchir dans un environnement de forte chaleur. Un aspect qui est vite résolu lorsque votre chambre est bien approvisionnée en air frais.

Comment bien aérer sa chambre pour plus de confort ?

Pour une chambre, le système d’aération le plus souvent indiqué est l’installation de fenêtres qui ouvrent sur l’environnement extérieur. Il peut s’agir de fenêtres en bois, en fer ou encore de stores vitrés. Pour plus de sécurité, vous pouvez décider de les faire recouvrir d’un grillage en plastique ou en fer.