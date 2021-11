Déménagement : quelques idées pour transporter vos couteaux en toute sécurité !

Un projet de déménagement n’est généralement pas une mince affaire car il faut être en mesure de transporter convenablement ses bagages d’un point à un autre sans le moindre accroc. Afin d’éviter des pertes ou des incidents regrettables, certains accessoires tels que les couteaux doivent bénéficier d’un soin emballage particulier. Il s’avère donc dès à présent utile de connaître quelques techniques en la matière.

Ranger vos couteaux dans des bouteilles en plastique pour le voyage de déménagement

Les couteaux font sans doute partie des objets les plus délicats à transporter durant un déménagement en raison de leur côté dangereux lorsqu’ils sont mal disposés. Néanmoins, pour vous éviter des désagréments liés à la crainte d’un incident, l’astuce du rangement à l’aide des longs récipients en plastique fera l’affaire.

En effet, cette astuce consiste à placer avant votre de trajet de déménagement vers une nouvelle demeure, vos couteaux de cuisine et autres couteaux à usage particulier dans une bouteille de forme allongée en polymères. À ce niveau, il est important de préciser que le goulot de la bouteille doit être assez large pour permettre l’entrée de vos couteaux dans sa paroi intérieure.

Il ne s’agit donc pas des bouteilles à goulot étroit destinées à la consommation de sodas mais plutôt des bouteilles à l’ouverture plus large comme celles en plastique contentant les produits d’hygiènes. Cela vous garantira de retrouver au final vos couteaux dans un état intact, prêts à être rangés sur une des nouvelles étagères de votre nouvelle espace.

Protéger vos couteaux à l’aide d’un torchon et de fils en élastique

Il n’est un secret pour personne que la partie la plus redoutée au niveau d’un couteau est celle de sa lame tranchante. Il est donc essentiel de trouver le moyen adéquat pour la couvrir car si les couteaux sont laissés sans protection avec les autres accessoires comme les assiettes, ces dernières peuvent subir des fissures ou lésions. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est recommandé de se servir d’un torchon pour s’assurer que la lame de votre couteau ne va pas transpercer d’autres objets.

Dans un premier temps, le torchon doit envelopper de façon épaisse la lame. Dans un second temps, il devra être attaché au couteau à l’aide de fils en plastiques pour éviter qu’il ne se déplie sous l’impulsion des mouvements durant le trajet de déménagement.

Pour ce faire, vous pouvez par exemple effectuer trois nœuds à l’aide de vos fils élastiques pour bien solidifier votre structure.

Opter pour le stockage de vos couteaux dans une boite de rangement plate en bois ou en fer

En plus de la possibilité de voir les couteaux endommager d’autres accessoires, il est également envisageable le scénario dans lequel les couteaux se cassent au niveau de la partie entre la lame et la manche durant les péripéties liées au trajet.

Pour donc palier à cette autre éventualité, il vous faut tout simplement de faire recours aux boites à outils à surface plate et étroite. Elles seront en mesure d’apporter de la stabilité à vos accessoires coupants durant leur prochaine destination. Les matières de conception comme le bois et le fer sont ainsi les plus recommandées pour ces types de rangement.