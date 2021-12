Des taches de peinture récalcitrantes sur vos vêtements ? Astuces simples pour y arriver

Une faute d’inattention et votre tee-shirt ou votre jupe se retrouvent avec plein de tâches de peinture ! Deux options s’offrent à vous : soit vous le jeter, soit vous essayez de faire partir la tâche. Pas de panique. Découvrez ici des moyens simples, mais efficaces de retr3votre tenue en bon état.

Enlever une tache de peinture à eau

Sur un vêtement synthétique, en coton ou du lin, utilisez du savon et de l’eau chaude si la tâche est encore fraîche. Si la tâche a déjà séché, préparez un bain d’eau savonneuse et trempez votre vêtement plusieurs heures pour faire ramollir la tâche. Pour aller plus vite, vous avez la possibilité à ce moment-là de gratter délicatement la tâche à l’aide d’un couteau, en faisant attention à ne pas trouer le tissu.

Aussi, pour enlever une tache de peinture à l’eau sur un textile ou un tissu, commencez par imprégner d’alcool ménager un chiffon sec et propre et tamponnez délicatement la tache de peinture à l’eau et laissez l’alcool agir environ une heure. Rincez ensuite abondamment à l’eau claire. Renouvelez l’opération jusqu’à disparition complète de la tache, puis mettez votre linge en machine en lançant un programme normal.

Nettoyage d’une tache de peinture glycéro

La peinture glycéro est réputée pour son adhérence, quel que soit le type de support sur lequel elle est appliquée. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit si difficile de la nettoyer, d’autant plus si elle a séché !

Pour enlever une tache de peinture glycéro sur un tissu, mélangez à parts égales du white spirit et du vinaigre blanc. Trempez un chiffon propre et sec dans ce mélange et tamponnez généreusement la tache de peinture. Laissez agir environ une demi-heure, avant de rincer à l’eau froide.

Aussi, vous pouvez imbiber un tissu propre de produit décapant pour le four, puis frottez la tache avec. Une fois que vous avez fini de frotter, rincez abondamment à l’eau claire, puis passez votre vêtement en machine en respectant les consignes inscrites sur l’étiquette de votre vêtement. Comme ce genre de produit décapant est très agressif pour les muqueuses et la peau, munissez-vous d’un masque et de gants avant de l’utiliser. Sachez que le produit nettoyant pour four peut parfois décolorer les vêtements. Avant de l’utiliser pour nettoyer votre tache de peinture, faites toujours un petit test en l’appliquant sur une partie non visible du vêtement.

Nettoyage de la peinture à huile

La peinture à l’huile est une peinture dont le liant est une huile siccative, ce qui signifie qu’elle va durcir au contact de la lumière et de l’air. Plus résistante que la peinture à l’eau, la peinture à l’huile ne se laisse donc pas facilement nettoyer. Versez localement une petite quantité d’essence de térébenthine et laissez agir au minimum une heure sur la tâche. Une fois la tache dissoute, frottez délicatement au savon de Marseille et rincez à l’eau claire en fin d’opération.

Plus vite vous traiterez la tache, moins les produits auront le temps de s’imprégner dans le tissu et d’y rester. C’est pourquoi le premier réflexe à avoir si vous vous tachez avec de la peinture, c’est d’enlever l’excédent avec un couteau, puis de tamponner le tissu avec un chiffon propre pour absorber le produit.