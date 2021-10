Dites adieu aux piqûres et aux maladies, dites adieu aux punaises de lit avec ces astuces !

Les punaises de lit, tout le monde a eu droit à un certain moment à leurs piqûres qui non seulement font mal, mais laissent des traces de rougeurs sur la peau. Ces nuisibles ne sont pas dangereux pour l’homme, toutefois, ils font des dégâts sur la peau. Il faut donc s’en débarrasser.

Comment y arriver vu qu’ils sont si petits, et s’incrustent dans les draps ou dans les couvertures de lit ? Si vous êtes dans le cas, nous avons la solution pour vous.

Faire le grand ménage

Sachez avant tout que la présence de punaises dans votre maison ne signifie pas que vous manquez d’hygiène. Cependant, ces punaises ont l’habitude d’élire domicile dans les coins de la maison, les moquettes, les tapis, etc. C’est pour cela que le grand ménage s’impose à vous. Nettoyez tous les coins et recoins de la maison. Du sol au plafond. Le linge doit être nettoyé à 90°C et séché au soleil. Les punaises ne supportent pas la chaleur. Passez ensuite un aspirateur sur vos linges pour aspirer les restes de ces insectes.

Si par contre, vos linges ne supportent pas de hautes températures au cours du lavage, vous n’avez plus qu’à les placer dans un congélateur. Ils mourront de froid et vous n’aurez plus qu’à les retirer avec un aspirateur. N’oubliez pas les moquettes, le parquet et les tapis. Vu qu’ils aiment l’humidité, ce sont les meilleurs endroits pour eux.

Utiliser des huiles essentielles

Nettoyez un vaporisateur et versez-y 4 tasses d’eau. Ajoutez ensuite de l’huile essentielle de lavande et de menthe poivrée. Vous pouvez y ajouter les huiles essentielles de citronnelle et de clou de girofle si vous voulez. Vaporisez ce mélange dans les pièces infectées. Prenez le soin de ne pas asperger les appareils électroniques.

Avoir recours à la chaleur du soleil

Les punaises de lit détestent la chaleur, alors si le temps est clément et que la température du soleil affiche 32°C, alors vous pouvez traiter vos textiles infectés par le soleil. Sortez vos habits, vos draps, et même vos matelas.

Utiliser du clou de girofle

L’odeur du clou de girofle indispose très fortement les punaises de lit et d’autres insectes également. Pour les repousser, disposez quelques clous de girofle dans les pièces infectées et dormez tranquilles. Ils ne s’attaqueront plus à vous.

Utiliser de la vaseline

Passez de la vaseline sur les pieds de lit permettra de les piéger pendant qu’elles tenteront de grimper pour venir vous piquer sur votre matelas.

Utiliser de la terre de diatomée

Vendue en poudre, la terre de diatomée est un produit totalement naturel. Elle permet de repousser les insectes de tout genre comme les punaises de lit, les puces, et même les cafards. Il vous suffit de saupoudrer une fine couche de terre de diatomée au sol et partout où ils peuvent passer pour les faire fuir.

Utiliser une housse hermétique

Si vous devez sortir de la maison pour un long moment, une housse hermétique vous assure de retrouver votre matelas en bon état et sans invasion de puces de lit.