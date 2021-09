Donnez du style à vos sourcils avec ces astuces incroyables !

Pour avoir un regard de charme, il est important de prendre soin de vos sourcils à l’instar de vos cheveux. En réalité, les sourcils sont ces poils qui subliment l’ensemble de votre regard et donnent du charme à votre visage. Cependant, pour profiter de ces avantages, il est primordial de les entretenir. Ce qui n’est pas toujours simple. Découvrez toutes les astuces de beauté qui permettent de donner du style à vos sourcils.

La tendance du soap brows

Le soap brows est une technique qui consiste à fixer et à redéfinir vos sourcils à l’aide de certains instruments et ingrédients que vous avez parfois l’habitude d’utiliser. Pour appliquer cette technique, vous aurez besoin du savon et d’une brosse à dents. Il suffit de mettre le savon sur la brosse à dents et vous servir de ce mélange pour brosser chacun de vos sourcils du bas vers le haut.

Après le brossage, vous attendez simplement que vos sourcils se sèchent pour constater l’éclat que cela redonne à votre regard tout au long de la journée. Un petit maquillage de vos yeux suffit pour structurer l’ensemble de votre visage. C’est une technique que vous pouvez réaliser vous-même dans votre salle de bain.

L’entretien au micro blading

Le micro blading est une technique provenant de l’Asie. Contrairement au soap brows, vous ne pouvez pas appliquer cette technique vous seul. Cette méthode exige une certaine expérience qu’un amateur ne détient pas forcément. Vous devez recourir donc à un salon d’esthétique pour vous faire aider par un professionnel du domaine. Ce mode d’entretien permet de redessiner et de donner une forme que vous souhaitez à vos sourcils. Le mode d’emploi est très simple.

En premier lieu, des pigments seront placés sous votre peau grâce à un stylo doté d’aiguilles très fines. C’est une méthode parfaite pour boucher les sourcils auparavant mal épilée ou qui possède des poils trop fins. Toutefois, il ne faut pas confondre cette méthode avec le tatouage.

Le micro blading touche la surface de la peau contrairement au tatouage. C’est pourquoi elle produit un effet naturel et limité. En effet, au bout de six mois, la peau se régénère contrairement au tatouage. La technique de micro blading coûte en moyenne 100 euros pour une séance d’une. Toutefois, ce tarif n’est qu’une estimation. Il varie d’un institut à un autre.

La technique du brow lift

Si vous souhaiter sublimer vos sourcils pour avoir un regard de rêve, vous pouvez tenter la méthode du brow lift. Elle est très appréciée dans le monde des amateurs de beauté. Cette technique d’origine russe permet de donner de la texture et de la matière à vos sourcils. Le brow lift les rend plus volumineux et épais.

L’application de cette technique s’appuie sur l’usage des soins de kératine. Ces soins rehaussent les clics et structurent les poils de vos sourcils. Ce mode d’entretien offre un résultat qui dure environ un mois. Si vous souhaitez appliquer cette technique, l’idéal est de vous rendre dans un salon d’institut. Le budget pour recevoir un traitement de bonne qualité est compris entre 50 et 100 euros.