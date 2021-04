Épilateur à lumière pulsée : nos meilleurs conseils pour choisir cet appareil selon les avis

Si vous souhaitez vous lancer dans l’achat d’un épilateur à lumière pulsée, sachez que vous devez regarder les avis déposés par les clients.

De nombreux produits sont disponibles sur le marché, mais vous devez être vigilant lorsque vous souhaitez acheter un épilateur à la lumière pulsée.

En effet, vous utilisez des flashs pour « brûler » les poils, il y a donc des normes à respecter.

Il peut être déconseillé d’acquérir un produit d’entrée de gamme vendu sur une plateforme dont vous ne connaissez pas l’origine. Demandez également un avis à votre dermatologue pour être certain de réaliser le bon choix.

Quelques critères pour cibler le meilleur épilateur à la lumière pulsée

Bien sûr, le budget peut être un critère de recherche à ne pas négliger, mais sachez que tous les appareils ne sont pas affichés au même tarif. Il y a quelques années, alors que cette technologie venait de débarquer sur le marché, les coûts étaient excessifs. Il faut désormais compter près de 500 euros pour avoir un épilateur à la lumière pulsée chez Remington, Braun ou encore Philips.

Regardez avec attention les normes de sécurité, car elles doivent être respectées à la lettre avec notamment la mention IEC 60335-2-113.

Il faut un épilateur adapté à la couleur de votre peau et à celle de vos poils pour que la détection soit facilitée.

N’hésitez pas à regarder si dans le pack des lunettes sont prévues, si ce n’est pas le cas, pensez à en acheter une paire pour protéger vos yeux.

L’épilateur à la lumière pulsée doit aussi avoir un système de sécurité pour éviter un problème au niveau du flash.

Il faudra également être attentif à la durée de vie de l’appareil qui se comptabilise en nombre de flashs.

Toutes les peaux ne sont pas compatibles

En regardant les avis déposés pour l’épilateur à la lumière pulsée, sachez que les clients ont tendance à évoquer la couleur de la peau et celle des poils. Il s’agit du principal critère qu’il ne faut pas négliger pour être certain que les résultats seront à la hauteur de vos espérances. La meilleure configuration concerne les brunes qui ont une peau blanche ou plus claire que celle des poils. Par contre, les peaux les plus foncées n’auront pas les résultats escomptés puisque les appareils n’arriveront pas à repérer les poils.

Par contre, lorsque les poils sont trop clairs, trop blonds ou encore trop fins, l’épilateur à la lumière pulsée peut aussi rencontrer quelques problèmes pour que le résultat soit celui escompté. De plus, certains appareils ne sont pas compatibles avec certaines zones et c’est souvent le cas pour le visage. Vous aurez alors des embouts pour les jambes, les aisselles ou encore le maillot, cela permet d’avoir un capteur plus ou moins large.