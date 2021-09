Est-ce une bonne ou une mauvaise idée d’introduire les compléments alimentaires dans l’alimentation de votre chat ?

Comme les humains, les chats ont des besoins nutritionnels très particuliers et pour leur bonne croissance, il convient de combler ces besoins. Au travers de cet article, découvrez si c’est une bonne ou mauvaise idée d’introduire les compléments alimentaires dans l’alimentation de votre chat.

Un chat a-t-il besoin de compléments alimentaires ?

Si vous fournissez à votre chat une nourriture saine, de haute qualité et équilibrée chaque jour, vous n’avez pas besoin de compléments alimentaires. En effet, adapter l’alimentation en fonction de l’apparence, du sexe, de l’âge, du poids et de l’état du chat (race, gestation, maladie, etc.) est suffisant pour répondre à ses besoins de tous les jours.

Très peu de propriétaires de chats accordent une attention particulière à l’alimentation de leur chat en choisissant des aliments de haute qualité nutritionnelle. Généralement, ces aliments vendus chez les vétérinaires ou les animaleries spécialisées sains sont évités à cause de leur prix élevé.

Cependant, ils se sont finalement révélés plus économiques et nutritifs que les produits à bas prix vendus dans les supermarchés. En effet, ces croquettes de grande qualité sont composées d’aliments soigneusement sélectionnés et préparés pour maintenir la qualité nutritionnelle de votre chat sans que vous ayez besoin de recourir aux compléments alimentaires.

Une alimentation saine et adaptable ? Oui ! Qu’en est-il des compléments alimentaires ?

Chez les chats nourris de façon équilibrée et saine, aucun besoin de complément alimentation. En revanche, chez les chats ayant des besoins particuliers en fonction de l’âge ou son état, les compléments alimentaires peuvent représenter une aide bienvenue.

Les vétérinaires les recommandent parfois pour les chats âgés, souffrants ou les chattes gestantes. Les chats sont des êtres vivants qui ont des besoins nutritionnels tout comme les humains. Afin de s’assurer que le corps de votre chat maintienne le bon équilibre, le bonheur et la santé physique, il est important de comprendre ses besoins nutritionnels et de les respecter.

Besoins en Vitamines

Pour éviter tout risque de carence et de maladies, les vitamines dont les chats ont besoin sont bien connues. Vitamine A : Pour la santé de votre chat, elle constitue un maillon très essentiel, en particulier pour le maintien de la santé de la peau, du pelage et aussi des yeux. Il s’avère qu’un manque de vitamine A peut rapidement entraîner l’apparition de maladies oculaires et cutanées. Cependant, il ne faut pas en abuser, car trop de vitamine A peut provoquer un retard de croissance et des déformations osseuses.

Besoins en Minéraux

Les minéraux sont également des éléments essentiels pour la santé des chats. Ces nutriments aident son corps à fonctionner normalement sous forme d’ions et de liaisons inorganiques. Tout manque entraînera un grave déséquilibre, ce qui conduit à une maladie grave.

Besoins en Acide aminé

Parmi les acides aminés, la taurine qui est naturellement présente dans les protéines d’origine animale. Il est très important pour la santé de votre chat, il aide son réseau neuronal, une bonne absorption des graisses, la digestion et la régulation de la fréquence cardiaque et de la température corporelle.