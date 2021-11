Famille, comment apprendre la patience aux enfants ?

Que vous soyez père, mère, tante, oncle ou tout autre parent, vous devez savoir à quel point il est difficile de dire à un enfant d’attendre et de rester calme. Pourtant, il y a certaines situations qui surviennent au cours desquels vous êtes obligés de demander à l’enfant de bien vouloir patienter. Comment vous y prendre dans ces cas ?

Que faire quand votre enfant ne veut pas attendre ?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent être la cause de l’impatience de votre enfant. Et pour cela, posez-vous les bonnes questions, et sachez aussi comment réagir. Est-ce que votre enfant ne réclamerait-il pas votre attention, ou ne désire-t-il pas quelque chose ? Faites la part des choses. Si votre enfant est impatient pour un désir donné comme la faim, la soif ou pour aller aux toilettes, vous pouvez répondre vite, par contre, si c’est pour jouer, vous pouvez lui dire d’attendre.

Ne répondez ni trop lentement ni trop rapidement à ses demandes. Si vous répondez vite, l’enfant sera toujours impatient, si vous n’accédez pas vite à sa demande surtout si elle est pertinente, il va penser que vous l’ignorez. Fixez-vous des limites. Parfois, vous pouvez penser que le fait d’accéder à sa demande peut être facile. Cependant, vous risquez de l’encourager dans son impatiente.

Servez-vous de votre routine pour faire comprendre à votre enfant quand sera satisfait son désir. Faites comprendre à votre enfant les choses telles qu’elles sont pour le faire patienter. Par exemple, maman doit préparer le dîner ensuite elle sera à toi. Laissez parler votre enfant de son impatience. Laissez votre enfant exprimer ses émotions par rapport à son impatiente lui permet de se sentir entendu et compris. Valorisez son attente. Dites-lui ce que son attente de la dernière fois a été très appréciée et que vous savez qu’il peut encore le faire.

Pourquoi les enfants sont-ils si impatients ?

Les enfants sont impatients parce qu’ils n’ont pas encore atteint cette maturité cérébrale qui leur permet de ne pas être submergés par leurs émotions et qui leur permettrait de se calmer tout seuls. Tout le système émotionnel de votre enfant est très sensible, et même plus que le vôtre. Son niveau de pensée n’a pas encore atteint ce niveau de maturité qui lui permettrait de se raisonner et de se calmer lui-même.

De plus, les enfants n’ont pas la notion du temps pour en faire un repère vu qu’ils ne savent pas lire l’heure. Alors dans ce cas, ne leur parlez pas d’heure, mais de repères. Vous pouvez leur dire qu’après leur sieste, ils auront leur goûter par exemple.

A quel âge un enfant acceptera-t-il d’être patient ?

Tous les enfants ne se ressemblent pas. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’impatience d’un enfant comme les conditions de sa venue, les conditions dans lesquelles il a grandi et surtout la manière dont ses parents se sont comportés les premiers mois de sa vie. Sachez tout simplement que ce n’est qu’à partir de 2 ans que votre enfant pourrait commencer à comprendre la notion de patience et encore là, c’est tout un exercice à faire avec lui pour parvenir à vos fins.