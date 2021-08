Film d’animation japonais : les classiques de mangas à ne pas manquer à la rentrée !

Au cours des dix dernières années, la diffusion des films d’animation japonais a connu une très grande évolution. Les films d’animation, également connus sous le nom de films en stop-motion font partie intégrante de la culture japonaise.

Aujourd’hui, les grands studios d’animation utilisent un puissant logiciel d’animation 3D pour créer des films encore plus étonnants. Si vous avez envie de passer de bons moments de détentes, voici les mangas à ne pas manquer à la rentrée.

Your Name (Kimi no na wa)

« Your Name » est un film qui a convaincu des millions de téléspectateurs de la richesse des films d’animation japonais à travers le monde. Vous avez été nombreux à voter pour ce chef-d’œuvre. Il est vrai que le scénario imaginé par le grand réalisateur Makoto Shinkai est familier : un échange corporel entre un jeune tokyoïte et une fille d’un village japonais.

Cependant, l’univers créé par Shinkai est unique. Un monde décalé que vous découvrirez au cours de l’œuvre comme un faux film de science-fiction. Ce style est habilement utilisé pour mieux amplifier les émotions et refléter la réalité. Ne le manquez pas !

Princesse Mononoke

Le réalisateur vedette du Studio Ghibli a une fois de plus prouvé que le monde de l’animation n’est pas seulement adapté aux jeunes, mais fournit également de vrais films.

Un jour, un prince japonais tua un sanglier démoniaque pour protéger son village. Blessé et affecté par la malédiction, il doit trouver un remède auprès du Dieu Cerf.

En chemin, il rencontre une princesse loup. Dans l’imaginaire de Hayao Miyazaki, l’histoire raconte le conflit interne entre le Japon féodal et les clans rivaux.

On reconnait le ton belliqueux épique de ce réalisateur japonais populaire dans le monde entier. Dans cette œuvre, la lutte entre l’homme et la nature est partout.

Le Château Ambulant

Le personnage de Hayao Miyazaki dans ce film d’animation japonais est à la fois touchant et complexe. L’univers est riche, l’atmosphère est pleine de fantaisie et d’impulsion steampunk, et le sujet dont traite l’animation est très sérieux : l’obsession des apparences, le rapport entre l’homme et la guerre, et la tranquillité d’esprit.

C’est aussi un film d’animation japonais qui à l’aube de la guerre, présente l’histoire de la chapelière de 18 ans Sophie qui fait la rencontre d’un beau magicien qui est venu l’aider. Folle jalouse, la sorcière des Landes lui a jeté un mauvais sort.

Akira

Akira est un film d’animation post-apocalyptique réalisé par Otomo Katsuhiro. Nous sommes en 2021, trente et un ans après l’explosion nucléaire de Tokyo. La nouvelle capitale militaire est au bord de la crise. Cette dystopie de type cyberpunk se développe dans un monde sombre et violent plein de corruption.

Akira est une critique de la société industrielle, impliquant des sujets sérieux tels que le chaos social, la poursuite du pouvoir qui mène à la destruction et les expériences psychologiques menées par l’armée.

En plus du script bien fait, vous ne serez pas déçu par l’esthétique du design d’Otomo. Un film culte qui a marqué toute une génération : à voir absolument !