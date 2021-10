Hiver 2021 : voici les stations de ski qui vous permettront de passer une fin d’année inoubliable !

L’année 2021 tend peu à peu vers son épilogue, ce qui marque également l’arrivée de période hivernale. Pour les passionnés de froid, ce sera donc l’occasion d’opter pour certains lieux d’attraction comme les stations de ski. De quoi garantir assurément des moments de détente en famille ou entre amis qui pourront rester gravés dans vos souvenirs pendant longtemps. Quelles sont donc les meilleures stations de ski qui vous sont proposées pour terminer cette année 2021 en beauté ?

Station de Ski de Tignes

Si vous voulez faire du ski en France à une haute altitude, la station de Tignes est une bonne destination. Cette station se situe en plein cœur des Alpes françaises en Savoie, à quelques marches de la frontière italienne. Elle offre aux amateurs de cette discipline près de 300 km de piste que vous pouvez parcourir à tout moment.

Cette station vous présente de meilleures conditions pour profiter de vos moments de détente. Au-delà des 300 km de piste, vous pouvez vous offrir une bonne balade sur un domaine de 3200 hectares qui entourent la piste. À Tignes, vous pouvez aussi visiter le parc national de la Vanoise. Avec sa richesse floristique et faunistique, vous n’allez certainement pas vous ennuyer.

Station de ski de La Plagne

À La Plagne, le ski est ce qui est apprécié de mieux. Cette région de la Vallée de la Tarentaise vous offre 6 différentes stations de ski d’une altitude située entre de 1800 à 2100 mètres. Vous avez le choix entre Plagne Centre, Plagne Aime 2000, Plagne 1800, Plagne Bellecôte, Plagne Village/Soleil et Belle Plagne.

On vous laisse la liberté de choisir la station qui correspond plus à vos attentes. Chaque station avec ses particularités. Vous avez ainsi tout à votre disposition afin de profiter de vos vacances.

En dehors de ces pistes, la Plagne dispose d’un vaste domaine qui vous propose une variété d’activités de loisir. Le parapente, La motoneige, la tyrolienne et bien d’autres. De même, des spectacles, des concerts et aussi de nombreux jeux sont organisés pour votre détente.

Station de ski de Chamonix

Chamonix, vous avez entendu parler certainement de ce nom. Considérée comme la station du monde, Chamonix dispose de 4 domaines skiables bien connus. Le Brévent, la Flégère, Balme, les Grands Montets et les Houches.

Que vous soyez un novice, un semi-professionnel ou un professionnel, vous trouverez surement la piste qui correspond à votre niveau. Situé en face de la chaîne du mont-blanc, Chamonoix est aussi connu pour ses nombreuses activités touristiques qu’il propose à ses visiteurs. En journée comme dans la nuit, cette station offre plusieurs activités de divertissement.

Station de ski Val Thorens

C’est la célèbre station des 3 vallées. Avec 600 km de pistes, Val Thorens est la plus grande station du monde et la plus haute de l’Europe. Elle offre une vie nocturne lumineuse qui fait d’elle l’une des stations les plus convoitées en hiver 2021. La bonne qualité de sa neige est l’une de ses attractions. En dehors du ski, Val Thorens propose une longue liste d’activités de divertissement.