https://www.ledefigabon.com/wp-admin/post.php?post=121309&action=edit

Bricolage : Découvrez les astuces de décoration et de bricolages qui feront de vous un expert !

Fabriquer ses objets soi-même par de petits procédés de bricolage a de quoi rendre fier. Certes, il vous faut du temps pour réussir certain, mais avec un peu d’effort et de créativité, vous serez à même de créer des objets et réaliser de jolies décorations chez vous. Si vous êtes à court d’idées, voici des astuces de décoration et de bricolages qui feront de vous un expert.

Fabriquer une couronne en bouts de tissu

Les couronnes de décoration sont incontournables si vous voulez bricoler pour orner votre demeure. Ce ‘’Do It Yourself ’’n’a rien de trop compliqué. Il vous suffit de vous équiper d’un cintre ordinaire en fil métallique et des bouts de tissus découpés en rubans à des longueurs à peu près égales. Misez surtout sur la diversité des couleurs pour obtenir un meilleur résultat.

Pour commencer, vous devez défaire le cintre pour réaliser un cerceau. Ceci constitue le squelette de notre future couronne. Ce dernier, pour la simple raison qu’il est fait maison, ne peut pas avoir une forme conventionnelle. Tâchez néanmoins de torsader le bout du cerceau pour qu’il puisse tenir le mieux possible.

Ensuite, commencez à nouer les rubans un à un, les uns après les autres, le tout en alternant les couleurs. Le grand jeu ici se joue sur la confection des nœuds. Veillez alors à ce qu’ils soient les plus attrayants possible en soutenant bien la base. Continuez à vous appliquer jusqu’à ce que le pourtour du cercle soit totalement recouvert.

Ainsi, le fil métallique devient totalement invisible et vous n’aurez qu’à ébouriffer le ruban attaché pour obtenir votre couronne. Enfin, équipez cette dernière d’un ruban un peu plus long pour pouvoir l’accrocher soit au mur ou à la porte.

Confectionner des citrouilles super chics

Les citrouilles, outre le plat, sont préférées également à des fins de décorations saisonnières. Ces fruits de décoration ont l’air absolument chaleureux grâce aux couleurs qu’on peut mélanger pour les fabriquer. La bonne nouvelle, c’est qu’elles sont faciles à monter.

Pour la circonstance, vous n’aurez besoin que d’un vieux pull-over qui ne vous sert plus, des ficelles en fibres naturelles, d’une aiguille ainsi que d’une bobine de fil à broder.

Dessinez une forme circulaire en découpant le pull-over, puis cousez le rebord de façon à obtenir un petit cylindre où peut s’insérer la ficelle. Si vous le réussissez, vous obtiendrez une petite boule creuse à mesure que vous tirez la ficelle. Remplissez le vide par les débris du pull-over découpé pour obtenir votre citrouille.

Réaliser un épouvantail en ampoule électrique peinte

Pour réussir ce chef-d’œuvre, vous avez seulement besoin de quelques matériels : un peu de peinture, une vieille ampoule, un bout de tissu, un feutre et surtout une dose d’habileté.

Commencer par colorier l’ampoule à l’aide la peinture. Vous pouvez aussi vous servir du feutre pour représenter un animal ou un objet de préférence. Ensuite, nouez le bout de tissu découpé en forme de ruban autour du plot central de l’ampoule. Travaillez le nœud de façon à obtenir une sorte d’ailes de papillon.

Pour finir, à l’aide d’un ciseau arrêtez une longueur convenable sur les ailes. Cet épouvantail en ampoule est parfaitement indiqué pour décorer votre bureau.