La célèbre cheffe Hélène Darroze fait ses adieux à son père lors de ses obsèques, un moment difficile !

Hélène Darroze effondrée suite à la mort de son père bien-aimé. Les obsèques de ce dernier ont eu lieu le 9 novembre 2021. Un moment dont la belle femme a profité pour pouvoir faire ses adieux définitifs à son géniteur. Fort heureusement, ses filles et son amie de longue date, Laeticia Hallyday étaient à ses côtés pour lui tenir compagnie.

Hélène Darroze aux obsèques de son père

Vraiment éprouvante comme situation pour cette femme endeuillée. Hélène Darroze fait face à un décès marquant : celui de son père. Les obsèques se sont déroulées à l’église Saint-Hippolyte, spécialement à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes. C’est un endroit symbolique plein de souvenirs. Et ce, puisque le père de la cheffe étoilée évoluait également comme étant un chef cuisinier de renom, dans ce super village familial.

Au cours de cette cérémonie tenue le 9 novembre 2021, la femme de 54 ans n’a pas hésité à faire montre de ses émotions. Elle gardait entre autres, dans ses bras, un joli bouquet de roses ainsi qu’une photo bien encadrée de son papa. Un instant vraiment douloureux pour Hélène Darroze qui essuyait perpétuellement, quelques gouttes de larmes sur son visage. Sa profonde peine était totalement visible.

Un nombre conséquent de proches se sont déplacés exclusivement pour rendre hommage à cet ancien chef de l’auberge baptisé Le Relais. On pouvait apercevoir parmi eux, la fidèle amie d’Hélène Darroze, Laeticia Hallyday. Celle qui arborait des lunettes de soleil noires particulièrement vissées sur le nez y était pour réconforter sa chère et tendre amie éplorée. C’est une présence qui a beaucoup fait plaisir à Hélène Darroze.

Les deux amies ont été aperçues en pleine discussion et se tenant également par la taille. Une manière de pouvoir adoucir ce moment douloureux de deuil. Les filles de la charmante jurée de Top Chef étaient aussi sur les lieux. Il s’agit principalement de Quitterie âgée de 11 ans et Charlotte (14 ans). Les deux petites ont aussi profité pour rendre hommage à leur grand-père décédé à 85 ans, des suites d’une maladie.

Laeticia Hallyday et Hélène Darroze : deux amies inséparables

Les deux femmes sont en symbioses et très complices à la fois. Hélène Darroze est même la marraine de Joy. Il s’agit de la fille cadette du chanteur Johnny Hallyday et sa toute dernière femme.

Laeticia et Hélène ont adopté toutes les deux, leurs enfants au Viêtnam. Elles ont fondé aussi l’association La Bonne Étoile ensemble. Tout compte fait, l’entente est au beau fixe entre ces deux femmes. La star de la gastronomie française déclare : « Amitié, ce n’est même plus le mot ! C’est plutôt la famille ! » Elle poursuit avec beaucoup de sincérité : « Laeticia est la sœur que je n’ai jamais eue ». « On s’est rencontrées par hasard, il y a une quinzaine d’années et ça a été une évidence entre nous dès le début », explique-t-elle. « Comme il existe des coups de foudre en amour, il y en a aussi en amitié ». Une vraie amitié règne entre ces deux sublimes femmes, qui savent aussi se soutenir dans les moments difficiles.