La mozzarella ou la burrata, laquelle pour faire une pizza et comment les différencier !

Les fromages, il y en a tellement qu’il est très facile de s’y perdre. Ces fromages sont des ingrédients incontournables de nombreux mets comme les pâtes, les salades de pâtes et surtout les pizzas. Chaque type de fromage possède son originalité, mais deux de ces fromages sont particulièrement appréciés.

Il s’agit de la burrata et la mozzarella. Très proches l’un de l’autre en termes de goût et de saveur, ils se distinguent quand même sur certains aspects. Lequel de ces fromages choisir pour une pizza mémorable ? Comment les différencier ?

La mozzarella, championne incontournable

Très appréciée de tous les fromages, la mozzarella est considérée comme le fromage culte et la reine de toutes. À la faveur de ses différents styles, elle donne un goût moelleux et fondant aux plats. Elle est la plus utilisée pour faire les pizzas. Elle peut être ajoutée avant ou après la cuisson de la pâte à pizza ; elle peut également être râpée ou posée en tranche. Ce fromage fabriqué à base de lait de bufflonnes et à pâte filée est incontournable pour une bonne pizza. Sa faible teneur en gras, son goût moelleux et sa pâte filante lui assurent une couleur dorée et une saveur exquise.

La mozzarella a aussi la particularité de pouvoir être combinée à d’autres fromages en gardant ses caractéristiques et sa saveur unique tout en révélant les saveurs des autres fromages et donne une belle texture à la pizza.

Rappelons qu’il existe deux types de mozzarella : la mozzarella di Buffala et la mozzarella au lait de vache. La mozzarella di Buffala est produite en Campagnie, au sud-ouest de l’Italie. Elle est parfumée et savoureuse. La mozzarella au lait est quant à elle fabriquée à base du lait de vache, ce qui rend son prix très attractif.

La différence entre mozzarella et burrata

La burrata provient de la région des Pouilles dans l’extrême sud-ouest de l’Italie. Elle est considérée comme une cousine de la mozzarella, car elles se ressemblent tant au niveau de leur aspect qu’au niveau du goût. La burrata est en réalité fabriquée à partir de la mozzarella et de la crème. D’après l’histoire, un fromager italien, pour préserver des restes de fromages aurait ajouté de la crème et fermé le tout.

Il suffit de les couper pour pouvoir faire la différence. La burrata a une texture crémeuse et fondante tandis que la mozzarella est un fromage à pâte filée. On a la burrata di Puglia, la burrata di buffala et la burrata di Andria.

Quelques autres fromages utilisés

Même si les plus connus et les plus appréciés demeurent la mozzarella et la burrata, on a à côté toute une panoplie d’autres fromages pouvant servir à garnir les pizzas.

On a le parmesan, un fromage à pâte dure fabriqué avec du lait de vache en Italie. Il y a également l’emmental, fromage gras et fort de goût ; le plus connu et le plus consommé des Français. Il ne faut pas non plus oublier le gorgonzola, pour ne citer que ceux-là.