Le jus de citron à l’eau chaude consommée à jeun est-elle une bonne idée ?

Le jus de citron a de nombreux avantages. Les nutritionnistes le recommandent souvent pour soulager de nombreuses maladies. Cependant, est-il vraiment bénéfique de boire du jus de citron à l’eau chaude à jeun, ou cette habitude est-elle nocive dans certains cas ? Découvrez cela.

Consommer du jus de citron à l’eau chaude, en étant à jeun est une bonne idée

Les vertus du jus de citron sont énormes bien pour l’organisme que pour la peau. Le jus de citron est :

Un antioxydant naturel, rendant la peau éclatante

Le jus de citron est une source de vitamine C, de flavonoïdes et d’acide citrique. Il a une forte capacité antioxydant et est bon pour la peau et la santé. « Il aide le corps humain à combattre le stress oxydatif en réduisant les effets des radicaux libres, qui sont des molécules très instables qui attaquent les cellules de l’organisme », précise le Pr Juliette Delbreuve.

Les perturbateurs endocriniens, le tabac, les mauvaises habitudes de vie et la pollution sont autant de facteurs qui multiplient l’effectif de radicaux libres. Par conséquent, une supplémentation en antioxydants est essentielle. Épluchez simplement une pomme et patientez quelques minutes, vous allez remarquer que sa chair, exposée à l’air libre, commence à brunir… mais si vous ajoutez quelques gouttes de citron, cela ne marchera pas. « Comme pour la pomme, les antioxydants contenus dans le jus de citron aident à prévenir le vieillissement prématuré des cellules et à maintenir un teint éclatant », explique le naturopathe.

Un stimulant détoxifiant

Buvez-le à jeun le matin. Lorsque vous diluez le jus de citron dans de l’eau tiède, cela permet d’activer le métabolisme du foie et stimuler la fabrication de la bile. « C’est particulièrement quand on sait que le foie est l’usine de recyclage de l’organisme », a déclaré Juliette Delbreuve. Cet organe de détoxification au goût citronné le matin a un effet positif sur les autres parties du corps : détoxification général, amélioration de la circulation sanguine, digestion facilitée et vitalité accrue.

Jus de citron, nocif pour l’émail des dents et certains organismes

Le jus de citron n’a pas que des vertus et avantages. Dans certains cas, il peut être nocif pour l’organisme.

L’acidité du citron déminéralise l’émail des dents

L’émail des dents est une couche solide riche en minéraux qui assure la protection des dents. Cependant, l’acide citrique contenu dans les citrons et certains agrumes favorise sa déminéralisation dans le temps. « Cela favorise le développement d’une usure prématurée des dents et d’une sensibilité ou carie dentaire », prévient la naturopathe.

Pour prévenir ces aléas, il existe heureusement un moyen très simple : consommer du jus de citron à l’aide d’une paille réutilisable pour éviter le contact direct avec l’émail des dents.

Les citrons peuvent être contre-productifs dans certains organismes

« Prendre une gorgé de jus de citron le matin à jeun peut être un rituel santé … ou non ! », a souligné Juliet Delbrough. Bien que le citron soit aigre pour tout le monde, il sera acidifiant pour certaines personnes et alcalinisant pour d’autres personnes.

Par conséquent, selon les remèdes naturels personnels, consommer un citron tous les matins à jeun détruira l’équilibre acido-basique du corps. Cet ajustement du pH sanguin permet à l’organisme de fonctionner au mieux.