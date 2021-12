L’eau de magnésium : une source de bien être

Le magnésium fait partie des minéraux dont une faible quantité est essentielle au bon fonctionnement du corps et intervient dans de nombreuses fonctions au sein de l’organisme. Les bienfaits du magnésium sont nombreux et très importants pour notre corps. De ce fait, il est nécessaire d’en connaître les secrets.

Les sources du Magnésium

Le magnésium aide à réduire la sensation de fatigue et participe au bon fonctionnement du système nerveux. Une aide pour tout le monde ! Le magnésium peut aussi contribuer à un bon fonctionnement du transit : une eau à forte teneur peut donc être « anti constipation ». Le magnésium intervient aussi dans le fonctionnement musculaire et favorise une bonne santé osseuse et dentaire. Plus de la moitié du magnésium de notre corps est ainsi localisée dans les os et les muscles.

On en trouve dans les noix de cajou, amandes (80 mg), les épinards (78 mg), le lait de soja (61 mg), le beurre de cacahuètes (49 mg). Il y en a aussi dans le chocolat ou les bananes, mais dans peu de légumes, finalement (à part les légumes secs), et dans des céréales complètes. Mais on le trouve également dans certaines eaux minérales, et notamment l’eau d’Hépar.

Favorise la santé cardiovasculaire et lutte contre le diabète

Des études ont démontré que le magnésium peut renforcer la santé cardiaque, étant donné qu’il maintient les muscles en bonne santé, y compris le cœur. Aussi, pensez à alterner votre détox water par de l’eau pétillante au magnésium pour jouir de ses bienfaits.

Comme le magnésium contribue à la régulation du métabolisme de l’insuline et du glucose, une eau en bouteille riche en ce minéral peut donc limiter les risques de diabète. D’ailleurs, la résistance à l’insuline peut être aggravée par une carence en magnésium.

Combats l’anxiété

Les eaux en bouteille avec une composition minérale riche en magnésium ont des effets sur les troubles de l’humeur, incluant l’anxiété et la dépression. Une recherche effectuée en 2017 a effectivement démontré la relation existante entre la carence en magnésium et le niveau d’anxiété. Quoi qu’il en soit, il existe des doses à respecter pour obtenir des bienfaits.

Lutte contre les migraines et les douleurs menstruelles

Si une personne est en manque de magnésium, ses neurotransmetteurs peuvent en être affectés, ce qui limite la constriction des vaisseaux sanguins. En d’autres termes, elle peut souffrir de migraines. Dans ce cas, une thérapie au magnésium peut s’avérer utile. Si vous ne souhaitez pas utiliser de fortes doses, vous pouvez très bien remplacer l’eau du robinet par de l’eau minérale riche en calcium et magnésium.

Par ailleurs, le magnésium joue aussi un rôle dans le SPM ou syndrome prémenstruel. En prenant ce minéral avec de la vitamine B-6, les symptômes du SPM seront nettement améliorés. De même, il peut limiter les ballonnements, la sensibilité des seins, les changements d’humeur soudains.

Les conséquences d’une carence en magnésium sur la santé

Le plus souvent, il s’agit d’une grande fatigue, d’irritabilité, d’insomnies, d’anxiété, de troubles musculaires (crampes, fourmillements), de troubles digestifs (maux de ventre, diarrhée), des ongles et des cheveux cassants. Dans les carences plus importantes, de la tachycardie, des attaques de panique, de l’ostéoporose, des difficultés pour respirer profondément et de l’hypertension peuvent apparaître. Des convulsions peuvent aussi être observées dans les cas les plus graves… Heureusement, la carence en magnésium est simple à soigner grâce à un régime alimentaire adapté, éventuellement couplé à la prise de suppléments alimentaires en cas d’urgence.