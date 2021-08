Les astuces make-up qui feront ressortir votre beauté

On vit à une époque formidable où la mode et la beauté sont omniprésentes ! Vous ressentez le besoin d’estomper les signes des années vécues sur votre visage ? Le temps est considéré comme l’ennemi juré d’une peau ferme.

Pour toute autre grande occasion, ces 5 techniques de maquillage naturel feront ressortir votre beauté et vos reflets préexistants. Il ne faut pas grand-chose pour obtenir un maquillage naturel qui vous mettra en confiance. Nous essayons d’obtenir un résultat propre sans bavures qui permet à la peau de respirer et qui convient à toutes les occasions.

Essayez le maquillage aux teintes douces : tous les grands acteurs de la cosmétique sont plongés dans les nouvelles tendances et le passe-partout fait son grand retour. Pour un résultat plus nourrissant et plus rapide lorsque vous avez la peau très sèche, choisissez des produits adaptés à votre type de peau et utilisez ces quelques techniques.

Préparez votre peau avant de la maquiller

La préparation de votre peau est la base d’un maquillage réussi. Ce faisant, la base et le massage seront vos meilleurs amis. Étalez une noisette de base sur tout le visage, étalez-le, en veillant à ce que vos mouvements soient orientés vers le haut. Vous pouvez utiliser un rouleau de jade froid pour resserrer la peau ou simplement utiliser vos mains.

Beaucoup de filles détestent mettre les anticernes parce qu’ils « craquent sous les rides ». L’astuce infaillible : fixez le produit avec une poudre libre ou translucide. Assurez-vous de bien secouer votre pinceau avant l’application pour éviter d’appliquer trop de produit.

Le mariage fond de teint et crème hydratante

Pour éviter l’effet grumeleux du fond de teint, assurez-vous de le mélanger avec votre crème hydratante. Cela empêchera le liquide de se loger dans les ridules. Résultats ? Vous obtenez un teint plus frais ! L’astuce serait de ne pas l’étaler sur tout le visage, mais de viser la zone T et les cernes.

Un blush creamy

La texture crémeuse du blush imite parfaitement l’effet bonne mine. Donc le naturel sera là. Mais le vrai truc pour éviter les traits du visage fatigué est de l’appliquer sur les renflements de vos joues. On préfère aussi les tons chauds, plus roses qu’orange.

Choisissez une teinte plus claire que votre teint naturel. Pour un maquillage naturel, tamponnez la zone à problème et estompez-la délicatement avec un pinceau ou le bout des doigts. Faites particulièrement attention à rester léger et à ne pas en abuser. Un bon correcteur, bien appliqué, et on peut même se passer de fond de teint et se contenter d’un voile de poudre très léger : Cela illumine immédiatement le résultat final !

Un regard ouvert

Pour les yeux, il suffit d’appliquer un eye-liner et un mascara. Assurez-vous de ne l’utiliser que sur les cils supérieurs. Cela évitera d’accentuer les paupières tombantes.

Pour créer un maquillage naturel, optez pour deux teintes : une foncée au niveau des cils, et une qui peut remonter sous le sourcil pour ouvrir les yeux. N’oubliez pas le mascara pour des cils pulpeux.

Le gloss pour la touche finale

Abandonnez votre rouge à lèvres mat, il ne vous fera pas si bien. En effet, les rouges mats se dessèchent et rétrécissent les lèvres, c’est tout ce dont vous ne voulez pas ! Les rouges à lèvres brillants ou hydratants sont votre meilleur allié pour une bouche plus pulpeuse.

Pour un maquillage des lèvres naturel, choisissez une couleur brun rosé ou une teinte qui va avec vos lèvres. Idéalement, utilisez plutôt un pinceau pour une finition plus progressive.