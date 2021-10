Les astuces simples pour soigner les pieds secs

D’abord inesthétiques et pas du tout confortables, les pieds secs peuvent être douloureux lorsque les crevasses font leur apparition. Afin d’éviter ces désagréments, découvrez des soins réguliers sont qui sont nécessaires pour soigner les pieds secs.

Prendre un bain pour relaxer

Remplissez votre baignoire d’eau savonneuse tiède ou chaude jusqu’au niveau des chevilles. Mettez dans la baignoire quelques gouttes d’huile essentielle de lavande pour détendre et régénérer la peau.

Faites tremper vos pieds pendant 20 minutes le temps de sentir votre peau devenir douce et bénéficier des effets apaisants de l’eau. Si vous sentez que vos pieds sont enflés ou fatigués en plus d’être secs, versez quatre cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un récipient avec un litre d’eau tiède et laissez tremper vos pieds pendant un quart d’heure.

Par ailleurs, la pierre ponce permet d’avoir des pieds très doux et tendres. Une seule fois par mois, après que vous ayez pris votre bain de pieds, vous pouvez utiliser de la pierre ponce pour frotter les zones rugueuses afin d’éliminer les callosités.

Les traitements pour hydrater

Pour avoir des pieds bien doux, rien de mieux qu’une crème hydratante appliquée après le bain et le gommage. Les crèmes spécifiquement fabriquées pour les pieds secs contiennent généralement 10 % d’urée, qui peuvent hydrater intensément les pieds secs et abîmés.

Ces crèmes peuvent soulager immédiatement toute sensation de sécheresse et de tiraillements, tout en conservant vos pieds doux pendant longtemps. À cause de la forte concentration en urée (10%) qu’elles contiennent, la barrière lipidique peut être renforcée et les callosités réduites considérablement. Ces crèmes conviennent aux pieds secs sujets au xérosis ou au psoriasis.

Hydrater les pieds secs

Il n’y a pas de glandes sébacées dans les pieds, c’est pourquoi la peau de cette zone se sèche rapidement. Pensez à utiliser matin et soir une crème hydratante spécialement réalisée pour les pieds, ou un lait corps hydratant pour les hydrater en faisant des gestes de massage circulaire, ce qui est bon pour la pénétration des actifs ainsi que la circulation sanguine. Si vous n’avez pas de crème hydratante et que vos pieds sont très secs, le beurre de karité ou encore l’huile de monoï, bien que très gras, sont très nourrissants.

Gommage des pieds pour exfolier

Deux à trois fois chaque mois, utilisez cette recette maison pour gommer aisément vos pieds : versez une cuillère à soupe de semoule de blé dans une bassine et ajoutez-y une quantité égale d’huile d’amande douce. Appliquez la préparation sur les pieds en insistant particulièrement sur les plantes et les talons avec des gestes circulaires et assez rapides. Ensuite, rincez avec de l’eau chaude.

Conseils de grand-mère pour lutter contre les pieds secs et abîmés

Afin de pouvoir réaliser l’astuce de grand-mère contre les pieds secs, vous n’avez besoin que de deux ingrédients. Inutile de chercher loin, vous disposez certainement de ces quelques ingrédients dans votre cuisine.

Faites le mélange de trois cuillères à soupe d’huile d’olive et trois cuillères à soupe de sel bien fin. Appliquez sur vos pieds le mélange, tout en insistant sur les talons et les plantes.

Rincez-vous les pieds, puis laissez-les tremper dans un récipient d’eau tiède. Ajoutez dans le récipient quelques gouttes de citron, puis retirez vos pieds pour les laisser sécher. Vous retrouverez assez vite la douceur de vos pieds avec cette recette.