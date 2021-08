Les conseils beauté sur Tiktok, un danger selon certains médecins

Les conseils beauté sont légion sur les réseaux sociaux et le nouveau réseau qui a le vent en poupe est Tiktok. Plusieurs influenceuses se transforment en conseillères et lancent des challenges beauté pour voir qui fera la plus belle application de leurs conseils.

Le Scalp Popping Challenge est l’un d’entre eux. Ce nouveau défi TikTok, qui consiste à tirer une mèche de cheveux pour la faire craquer, inquiète les médecins qui mettent en garde contre son danger potentiel.

Ce nouveau challenge TikTok qui inquiète les médecins

Le réseau social TikTok regorge d’astuces de beauté aussi surprenante que novatrice, mais qui parfois peuvent également se révéler être très dangereuses pour la santé de ces utilisateurs. Ce qui entraîne des conséquences négatives, voire mortelles. Beaucoup d’utilisateurs de TikTok finissent à l’hôpital pour avoir tenté de plaquer leurs cheveux avec de la colle. Ce qui n’a absolument rien de gratifiant même si cela a fait grimper des cotes de popularité.

Si ce n’est pas fait correctement, il y a un risque de déchirer la peau ou le tissu conjonctif du crâne. Cette manière de coller les cheveux peut également entraîner des tensions dans le cou. Certains Tiktokers ont également confié avoir trouvé des trous dans leur crâne après avoir tenté le défi.

Les médecins suggèrent donc d’éviter cette technique potentiellement dangereuse. Pour lutter contre les tensions du cuir chevelu, il n’est pas nécessaire d’arracher les cheveux. Jon Musgrave recommande de masser votre cuir chevelu du bout des doigts en faisant de petits cercles.

Source : Sudinfo

On ne se lime pas les dents

Parmi les premiers conseils de beauté TikTok qui ont fait peur aux fans de ce réseau social, des médecins du monde entier ont répertorié « ongles », « défi dents » ou « limes dentaires ». Vraiment une fausse idée, cette tendance, apparue courant l’année 2020 a été mille fois reproduite. Il consiste en une lubrification des dents avec une lime à ongles pour un alignement parfait. Une astuce dont de nombreux dentistes ont apparemment été informés, alertés par ce qui se dit sur certaines vidéos.

On évite de fixer ses cheveux avec de la colle

C’est plus un malheureux concours de circonstances qu’un tour de beauté que l’Américaine Tsika Brown a évoqué plus tôt cette année. Cette utilisatrice de TikTok a eu la (très) mauvaise idée d’utiliser une colle très forte, la superglue, pour lisser ses cheveux sans aucun gel coiffant. Sans surprise, les cheveux ont durci et sont finalement devenus un avec son cuir chevelu. Shampoing, huile de coco, etc., aucun produit ne pouvait résoudre le problème. La jeune femme a donc réalisé une vidéo qui est devenue virale sur TikTok.

Ce moment de gloire lui a notamment permis de s’entourer d’un chirurgien esthétique qui n’a pas facilement mis fin à son cauchemar capillaire. Une histoire qui se termine bien, mais qui a malheureusement inspiré d’autres internautes, dont certains se doutent qu’ils cherchent le buzz. Une chose à garder à l’esprit à propos de cette histoire, la colle et les cheveux ne font pas bon ménage. Et si l’aventure avait pu vous faire sourire, elle aurait pu se terminer pire qu’elle ne l’était.